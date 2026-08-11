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Власти расширили режим СЭЗ на всю территорию приграничных регионов

В зону попадает бизнес Брянской, Белгородской и Курской областей
Ведомости

Режим свободной экономической зоны расширен на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в правительстве России.

Новыми резидентами зоны могут стать бизнесмены, планирующие реализовывать инвестпроекты в сфере обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Как уточнили в кабмине, речь в том числе идет о производстве кормов, минеральных удобрений, бумаги.

Как отметил врио губернатор Брянской области Егор Ковальчук, местные власти смогут предлагать для новых производств площадки в разных муниципалитетах с учетом необходимой инфраструктуры, логистики и кадров. По его словам, в Брянской области в рамках расширения СЭЗ планируется реализация семи новых инвестиционных проектов на общую сумму 18,2 млрд руб., в результате будет создано более 700 новых рабочих мест.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о СЭЗ в приграничных регионах в июне 2024 г. Режим вводится в Республике Крым, а также Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях.

В июне этого года глава государства подписал закон об упрощении участия в СЭЗ в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Одно из главных нововведений касается капитального ремонта. Прежде он относился к модернизации и подразумевал улучшение экономических характеристик объектов. Теперь капитальный ремонт прямо включен в состав инвестиционного проекта, поэтому доказывать улучшение показателей больше не нужно.

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