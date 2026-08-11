Власти расширили режим СЭЗ на всю территорию приграничных регионов

В июне этого года глава государства подписал закон об упрощении участия в СЭЗ в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Одно из главных нововведений касается капитального ремонта. Прежде он относился к модернизации и подразумевал улучшение экономических характеристик объектов. Теперь капитальный ремонт прямо включен в состав инвестиционного проекта, поэтому доказывать улучшение показателей больше не нужно.