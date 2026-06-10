Путин подписал закон об упрощении участия в СЭЗ в новых регионах

В октябре 2025 г. правительство подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ упростил для производителей из новых регионов участие в закупках для госнужд и крупных компаний, а также расширил их доступ к льготным займам Фонда развития промышленности. В январе 2026 г. Херсонская область заключила 54 договора с инвесторами, общий заявленный объем инвестиций превысил 15,8 млрд руб. Еще в марте 2024 г. Минэкономразвития разработало поправки о распространении льгот СЭЗ на предпринимателей из приграничных с Украиной регионов.