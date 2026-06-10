Путин подписал закон об упрощении участия в СЭЗ в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в регулирование свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Одно из главных нововведений касается капитального ремонта. Ранее он относился к модернизации и подразумевал улучшение экономических характеристик объектов (рост производительности, появление новых свойств). Теперь капитальный ремонт прямо включен в состав инвестиционного проекта – доказывать улучшение показателей больше не нужно. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «в текущих условиях переходного периода для новых регионов даже сохранение (восстановление) экономических характеристик объектов основных средств фактически является улучшением».
Закон также снижает минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестиционного проекта с 30% до 10%, что позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки (в пределах трех лет).
Кроме того, упрощается процедура получения статуса участника СЭЗ на новых территориях – исключается необходимость одобрения коллегиального органа, образованного правительством, закрепляется неизменность условий деятельности, разрешается сохранять статус при реорганизации в форме преобразования и вводится право выкупа земельных участков, передаваемых в аренду.
Законопроект был внесен в Госдуму 4 февраля 2025 г. группой сенаторов и депутатов. Правительство в официальном отзыве поддержало инициативу с замечаниями, которые были учтены в итоговом документе.
В октябре 2025 г. правительство подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ упростил для производителей из новых регионов участие в закупках для госнужд и крупных компаний, а также расширил их доступ к льготным займам Фонда развития промышленности. В январе 2026 г. Херсонская область заключила 54 договора с инвесторами, общий заявленный объем инвестиций превысил 15,8 млрд руб. Еще в марте 2024 г. Минэкономразвития разработало поправки о распространении льгот СЭЗ на предпринимателей из приграничных с Украиной регионов.