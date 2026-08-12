Нефтяной фонд Норвегии получил рекордные $185 млрд прибыли за полгода
Нефтяной фонд Норвегии получил по итогам первого полугодия 2026 г. прибыль в размере 1,75 трлн норвежских крон ($185 млрд). Об этом говорится в отчетности фонда национального благосостояния.
Общая доходность инвестиций фонда за январь-июнь составила 9,4%. Наиболее высокую доходность обеспечили вложения в акции – 12,95%. Доходность инвестиций в недвижимость составила 3,01%, инструментов с фиксированной доходностью – 0,88%. Вложения в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) показали отрицательную доходность в 0,19%.
Основную часть инвестиционного портфеля фонда по итогам полугодия составляли акции – на них приходилось 72,1% вложений. Доля инструментов с фиксированной доходностью достигла 25,8%, недвижимости – 1,6%, активов в сфере ВИЭ – 0,5%.
На 30 июня стоимость активов Нефтяного фонда составляла 22,683 трлн крон ($1,079 трлн). Чистый приток средств в фонд за первое полугодие составил 89 млрд крон ($4,23 млрд).
7 июля «Ведомости» писали, что совокупная выручка 50 крупнейших публичных военно-промышленных корпораций Запада выросла в 2025 г. на 11% и достигла $698 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 42% – с $37 млрд до $53 млрд.
К 2029 г. эти компании рассчитывают нарастить доходы до $974 млрд, или на 40% по сравнению с 2025 г., следует из прогнозов и отчетности корпораций. Особенно оптимистично настроен европейский ВПК, компании которого хотят увеличить доходы со $172 млрд до $282 млрд, или на 64%. Это будет в 3 раза быстрее номинального роста ВВП Европы, который МВФ ожидает на уровне 19%.