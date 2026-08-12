Нефтяной фонд Норвегии получил рекордные $185 млрд прибыли за полгода

К 2029 г. эти компании рассчитывают нарастить доходы до $974 млрд, или на 40% по сравнению с 2025 г., следует из прогнозов и отчетности корпораций. Особенно оптимистично настроен европейский ВПК, компании которого хотят увеличить доходы со $172 млрд до $282 млрд, или на 64%. Это будет в 3 раза быстрее номинального роста ВВП Европы, который МВФ ожидает на уровне 19%.