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Международные резервы России выросли почти на $20 млрд за неделю

Ведомости

Международные резервы России по состоянию на конец дня 7 августа 2026 года достигли $740 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

За неделю показатель увеличился на $19,7 млрд, или на 2,7%. Основным фактором роста, как пояснил регулятор, стала положительная переоценка активов.

С 24 по 31 июля международные резервы снизились на $11,8 млрд до $720,3 млрд. Сообщалось, что сокращение произошло «в основном из-за отрицательной переоценки». На 17 июля резервы составляли $722,9 млрд, а к 24 июля выросли на $9,2 млрд до $732,1 млрд.

Международные резервы России – высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они включают валютные активы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.

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