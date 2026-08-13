Международные резервы России выросли почти на $20 млрд за неделю

С 24 по 31 июля международные резервы снизились на $11,8 млрд до $720,3 млрд. Сообщалось, что сокращение произошло «в основном из-за отрицательной переоценки». На 17 июля резервы составляли $722,9 млрд, а к 24 июля выросли на $9,2 млрд до $732,1 млрд.