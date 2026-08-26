Билл Гейтс предложил «резервировать» рабочие места для защиты от ИИ
«ИИ станет либо величайшим уравнителем из когда-либо изобретенных, либо худшим источником несправедливости. Задача колоссальна. К сожалению, сейчас мы к ней не готовимся. Я не вижу доказательств того, что лидеры, эксперты и сообщества адекватно противостоят этим вызовам», – считает он.
Гейтс предупредил, что ИИ может привести к безвозвратному исчезновению ряда рабочих мест. Он предложил в связи с этим «резервировать» места для людей. То есть, закрепить некоторые рабочие задачи только за человеком.
19 августа «Ведомости» писали, что примерно каждое 10-е рабочее место в российской экономике подвержено высокому риску для занятости из-за внедрения искусственного интеллекта и примерно каждое третье – значимому риску. Сейчас потенциальное воздействие ИИ затрагивает узкий круг профессий, которые не имеют значимого вклада в общую занятость, отмечали исследователи НИУ ВШЭ.
По докладу замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, доля рабочих мест, которым могла бы угрожать полная автоматизация, составляет менее 1%. Это связано с тем, что практически во всех профессиях существуют задачи, требующие непосредственного участия человека.