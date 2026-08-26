Билл Гейтс предложил «резервировать» рабочие места для защиты от ИИ

«ИИ станет либо величайшим уравнителем из когда-либо изобретенных, либо худшим источником несправедливости. Задача колоссальна. К сожалению, сейчас мы к ней не готовимся. Я не вижу доказательств того, что лидеры, эксперты и сообщества адекватно противостоят этим вызовам», – считает он.