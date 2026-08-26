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Главная / Экономика /

Билл Гейтс предложил «резервировать» рабочие места для защиты от ИИ

Максим Цуланов

Компании могут «резервировать» рабочие места для сотрудников, чтобы их не заменил искусственный интеллект (ИИ). С такой инициативой выступил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Financial Times.

«ИИ станет либо величайшим уравнителем из когда-либо изобретенных, либо худшим источником несправедливости. Задача колоссальна. К сожалению, сейчас мы к ней не готовимся. Я не вижу доказательств того, что лидеры, эксперты и сообщества адекватно противостоят этим вызовам», – считает он.

Гейтс предупредил, что ИИ может привести к безвозвратному исчезновению ряда рабочих мест. Он предложил в связи с этим «резервировать» места для людей. То есть, закрепить некоторые рабочие задачи только за человеком.

19 августа «Ведомости» писали, что примерно каждое 10-е рабочее место в российской экономике подвержено высокому риску для занятости из-за внедрения искусственного интеллекта и примерно каждое третье – значимому риску. Сейчас потенциальное воздействие ИИ затрагивает узкий круг профессий, которые не имеют значимого вклада в общую занятость, отмечали исследователи НИУ ВШЭ.

По докладу замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, доля рабочих мест, которым могла бы угрожать полная автоматизация, составляет менее 1%. Это связано с тем, что практически во всех профессиях существуют задачи, требующие непосредственного участия человека.

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