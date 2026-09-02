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Главная / Экономика /

Решетников спрогнозировал рост ВВП России на уровне 0,6%

Сергей Пахомов

Минэкономразвития России ожидает роста ВВП в 2026 г. на уровне 0,6%, что немного выше прогноза, сделанного раньше. Об этом глава ведомства Максим Решетников сообщил ИС «Вести» в рамках ВЭФ-2026.

«Текущая наша оценка порядка 0,6% пункта, то, что мы ждем по итогам года, это чуть больше, чем у нас было», – отметил министр.

По его словам, важным в данном вопросе является понимание возможностей развития экономики России в 2027–2029 гг. Главной целью кабмина он назвал усиление экономического потенциала. Также Решетников подчеркнул, что необходимые для этого шаги собраны в плане структурных изменений, разработанном по поручению российского президента.

2 сентября Решетников сообщил, что охлаждение российской экономики является естественным. По его словам, предыдущий этап показал «такой бурный рост», который привел к росту инфляции в качестве побочного результата.

15 июля Центробанк России понизил прогноз роста ВВП России на 2026 и 2027 гг. до 0,6%. 25 февраля эксперты Института ВЭБ спрогнозировали, что по итогам года ВВП России вырастет на 0,8%.

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