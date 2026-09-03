Путин назвал АТР ключевым центром роста мировой экономики

В начале выступления Путин поприветствовал участников и гостей форума, отметив, что это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов и экспертов из десятков стран мира. Он назвал Россию активным участником инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР, подчеркнув, что страна на равных взаимодействует с партнерами и ведущими интеграционными объединениями региона. Стратегическая линия России, по словам Путина, заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, а также в социальной сфере.