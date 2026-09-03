Путин назвал АТР ключевым центром роста мировой экономики
Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из наиболее значимых центров экономического роста в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума – 2026.
По его словам, АТР во многом определяет направление развития глобальной экономики.
В начале выступления Путин поприветствовал участников и гостей форума, отметив, что это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов и экспертов из десятков стран мира. Он назвал Россию активным участником инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР, подчеркнув, что страна на равных взаимодействует с партнерами и ведущими интеграционными объединениями региона. Стратегическая линия России, по словам Путина, заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, а также в социальной сфере.
2 сентября российский лидер прибыл во Владивосток на форум из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС. Ключевым мероприятием первого дня визита главы государства стало совещание по развитию Дальнего Востока, которое он традиционно проводит, приезжая на ВЭФ. Перед совещанием президент дал старт работе нескольких предприятий – заводу по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинскому заводу минеральных удобрений ОА «Росхим», контейнерному терминалу в порту «Первомайский», морскому угольному терминалу «Порт Эльга» и др.