Путин: власти переходят к новой стратегии развития Дальнего Востока
Российские власти приступают к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной до 2036 г. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам главы государства, за предыдущий период регион существенно укрепил свою экономическую базу.
«Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности», – подчеркнул он. Путин уточнил, что обновленная стратегия развития Дальнего Востока рассчитана на ближайшие 10 лет.
В ходе совещания по вопросам развития дальневосточных и арктических регионов 2 сентября российский лидер призвал продолжать раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Он отметил, что необходимо обеспечить темпы роста в данных регионах для того, чтобы не допустить их депопуляции, а также использовать конкурентные преимущества Дальнего Востока и Арктики, в том числе их близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Путин также подчеркнул, что данная работа должна проводиться комплексно, а также что важно учитывать текущие и долгосрочные инвестиции.
9 февраля правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока до 2030 г и в перспективе до 2036 г. Для реализации программы планируется продолжить поддерживать жилищное строительство, разрабатывать дополнительные меры поддержки семей, развивать инфраструктуру и доступность медицины.