Путин: власти переходят к новой стратегии развития Дальнего Востока

В ходе совещания по вопросам развития дальневосточных и арктических регионов 2 сентября российский лидер призвал продолжать раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Он отметил, что необходимо обеспечить темпы роста в данных регионах для того, чтобы не допустить их депопуляции, а также использовать конкурентные преимущества Дальнего Востока и Арктики, в том числе их близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Путин также подчеркнул, что данная работа должна проводиться комплексно, а также что важно учитывать текущие и долгосрочные инвестиции.