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Сечин: товарооборот РФ и Китая за 30 лет увеличился более чем в 50 раз

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российско-китайский товарооборот вырос более чем в 50 раз за последние три десятилетия. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает $200 млрд», – сказал он на VIII Российско-китайском энергетическом форуме.

Товарооборот энергоресурсами с начала 2026 г. вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. По словам Сечина, это не только нефть и газ, но и нефтепродукты, уголь и электроэнергия.

31 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям: Москва и Пекин совместно реализуют крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, на транспорте и в логистике.

«Ведомости» писали, что Китай увеличил импорт продовольствия из России в январе – июле почти на 35% до $8,3 млрд. Темпы роста российского экспорта в Китай почти в три раза превысили темпы роста импорта из Китая – он вырос лишь на 15% до $2,1 млрд.

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