Сечин: товарооборот РФ и Китая за 30 лет увеличился более чем в 50 раз

«Ведомости» писали, что Китай увеличил импорт продовольствия из России в январе – июле почти на 35% до $8,3 млрд. Темпы роста российского экспорта в Китай почти в три раза превысили темпы роста импорта из Китая – он вырос лишь на 15% до $2,1 млрд.