Сечин: товарооборот РФ и Китая за 30 лет увеличился более чем в 50 раз
«За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает $200 млрд», – сказал он на VIII Российско-китайском энергетическом форуме.
Товарооборот энергоресурсами с начала 2026 г. вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. По словам Сечина, это не только нефть и газ, но и нефтепродукты, уголь и электроэнергия.
31 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям: Москва и Пекин совместно реализуют крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, на транспорте и в логистике.
«Ведомости» писали, что Китай увеличил импорт продовольствия из России в январе – июле почти на 35% до $8,3 млрд. Темпы роста российского экспорта в Китай почти в три раза превысили темпы роста импорта из Китая – он вырос лишь на 15% до $2,1 млрд.