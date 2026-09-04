Сечин рассказал, что помогло Китаю преодолеть Ормузский кризис

По его словам, в основе стратегии Китая лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, реализованный в рамках курса на «четыре революции в энергетике», провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 г. Сечин выразил уверенность, что этот курс будет продолжен в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральной идеей которого является «безопасность через самодостаточность».