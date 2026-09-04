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Сечин рассказал, что помогло Китаю преодолеть Ормузский кризис

Татьяна Мозолевская
IMAGO / CFOTO / ТАСС
IMAGO / CFOTO / ТАСС

Китай преодолел Ормузский кризис благодаря в том числе партнерству с Россией, заблаговременному созданию резервов и широкомасштабной электрификации, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Глава «Роснефти» отметил, что в Китае создана интегральная система планирования энергетической отрасли, предусматривающая координацию развития всех ее составляющих – от генерации электроэнергии до производства оборудования и строительства дата-центров. По словам Сечина, заблаговременное создание доступной транспортной инфраструктуры позволило после резкого сокращения поставок нефти из Персидского залива использовать альтернативы в виде электромобилей, электробусов, грузовиков на газе, метро, электропоездов и электротакси.

В мае реализация электроэнергии через общественную зарядную инфраструктуру в Китае выросла более чем на 60% в годовом выражении. Активная электрификация транспорта уже привела к сокращению спроса на моторное топливо на 1 млн баррелей в сутки.

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«Фактически в Китае начался переход от молекул углеводорода к электронам», – подчеркнул Сечин. По его словам, важным конкурентным преимуществом страны остается низкая стоимость электроэнергии. Сечин также отметил, что Китай успешно сдерживает рост цен на электроэнергию за счет увеличения генерации и развития электросетевой инфраструктуры.

По его словам, в основе стратегии Китая лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, реализованный в рамках курса на «четыре революции в энергетике», провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 г. Сечин выразил уверенность, что этот курс будет продолжен в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральной идеей которого является «безопасность через самодостаточность».

Сечин также сообщал, что Китай стал мировым лидером по энергопотреблению, генерации и развитию атомной энергетики. Энергопотребление страны впервые превысило 10 трлн кВтч, что на 40% больше, чем у США и Евросоюза.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. В нем участвуют политики, ученые, академики, эксперты, аналитики, а также представители российских и китайских организаций энергетической, финансовой, технологической, транспортной и других отраслей.

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