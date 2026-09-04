Сечин: кризис в Ормузе показал важность Севморпути для мира
Сечин считает Ормузский кризис «моментом истины для мировой энергетической системы», который «высветил» значение альтернативных логистических маршрутов.
«Важнейшим из них в нынешних условиях является Северный морской путь, позволяющий сократить сроки доставки грузов нашим торговым партнерам в полтора-два раза и на треть снизить затраты», – сказал он.
Приоритетным доступом к Севморпути обладает Китай за счет «особых отношений» между странами.