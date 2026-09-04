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Сечин: кризис в Ормузе показал важность Севморпути для мира

Максим Цуланов
Владимир Астапкович / РИА Новости
Владимир Астапкович / РИА Новости

Кризис в Ормузском проливе показал значение Северного морского пути (СМП) для глобальной энергосистемы. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Сечин считает Ормузский кризис «моментом истины для мировой энергетической системы», который «высветил» значение альтернативных логистических маршрутов.

«Важнейшим из них в нынешних условиях является Северный морской путь, позволяющий сократить сроки доставки грузов нашим торговым партнерам в полтора-два раза и на треть снизить затраты», – сказал он.

Приоритетным доступом к Севморпути обладает Китай за счет «особых отношений» между странами.

10 августа Financial Times писала, что китайская компания Sea Legend запускает регулярные контейнерные перевозки из КНР в Европу по СМП. Северный маршрут из порта Нинбо-Чжоушань до Великобритании составит до 20 дней. До этого «Росатом» разрешил Sea Legend проход семи судов по СМП.

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