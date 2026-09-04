Сечин: кризис в Ормузе показал важность Севморпути для мира

10 августа Financial Times писала, что китайская компания Sea Legend запускает регулярные контейнерные перевозки из КНР в Европу по СМП. Северный маршрут из порта Нинбо-Чжоушань до Великобритании составит до 20 дней. До этого «Росатом» разрешил Sea Legend проход семи судов по СМП.