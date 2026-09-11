МЭА сравнило падение спроса на нефть с четырьмя крупнейшими кризисами
Нынешнее падение спроса на нефть можно сравнить с четырьмя крупнейшими за последние 60 лет кризисами. Это следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), передает «РИА Новости».
Ситуация, связанная с войной США и Ирана, сравнима с двойным нефтяным кризисом 1970-х из-за арабского нефтяного эмбарго 1973-го и иранской революции 1979 г. Падение спроса сопоставимо и с финансовым кризисом 2007–2008 гг., а также с пандемией COVID-19.
Агентство вновь ухудшило прогноз мирового спроса на нефть – в 2026 г. он снизится на 2,5 млн барр. в сутки, что на 940 000 барр. в сутки больше августовского отчета. Отмечается, что тупик в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном откладывает перспективу нормализации поставок на 2027 г. МЭА отметило, что потери будут сосредоточены в сегменте средних дистиллятов и нефтехимического сырья, особенно в Азии.
«Спрос на нефть восстановится на 2,6 млн барр. в сутки в 2027 г., что лишь незначительно компенсирует потери этого года», – говорится в отчете.
Как говорили «Ведомостям» в Сбербанке, основным следствием конфликта на Ближнем Востоке стало разрушение спроса в экономиках с ограниченным доступом к капиталу и снижение нефтяных запасов крупных игроков. Странам предстоит пополнить резервы, поэтому ожидается «хвост» нефтяного спроса.