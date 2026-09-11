МЭА сравнило падение спроса на нефть с четырьмя крупнейшими кризисами

Агентство вновь ухудшило прогноз мирового спроса на нефть – в 2026 г. он снизится на 2,5 млн барр. в сутки, что на 940 000 барр. в сутки больше августовского отчета. Отмечается, что тупик в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном откладывает перспективу нормализации поставок на 2027 г. МЭА отметило, что потери будут сосредоточены в сегменте средних дистиллятов и нефтехимического сырья, особенно в Азии.