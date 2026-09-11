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Главная / Экономика /

ЦБ: напряженность на рынке труда постепенно снижается

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. Об этом сообщил Банк России.

По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться, а рост заработных плат замедляется. Динамика зарплат постепенно приближается к росту производительности труда, но разрыв между ними остается значительным. Как уточнил регулятор, безработица сохраняется около исторического минимума, однако в последние месяцы немного выросла.

Центробанк оценил денежно-кредитные условия как умеренно жесткие. В реальном выражении их жесткость несколько снизилась с учетом инфляционных ожиданий. При этом неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими.

Регулятор также отметил, что кредитная активность в последние месяцы была высокой в основном за счет корпоративного кредитования. Розничное кредитование росло умеренно, склонность населения к сбережению немного снизилась, но остается высокой.

2 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что дефицит кадров в России остается, хотя ситуация в зависимости от отрасли разная. Он также уточнил, что все предприятия за период дефицита собрали коллективы под новые производства и при снижении спроса «все коллективы держат, все боятся отпускать работников».

1 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что напряженная ситуация на рынке труда остается ключевым фактором, сдерживающим дальнейший рост российской экономики. По ее словам, нужно инвестировать в технологии, искусственный интеллект и робототехнику.

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