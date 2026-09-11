ЦБ: напряженность на рынке труда постепенно снижается

2 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что дефицит кадров в России остается, хотя ситуация в зависимости от отрасли разная. Он также уточнил, что все предприятия за период дефицита собрали коллективы под новые производства и при снижении спроса «все коллективы держат, все боятся отпускать работников».