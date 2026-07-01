Набиуллина: дефицит кадров является главным ограничителем роста экономики

Решетников также сказал, что снижение уровня инвестиций в российской экономике терпимо, поскольку ранее их доля достигла высокого уровня в 23,5% ВВП. По его словам, снижение уровня инвестактивности не ставит под угрозу неэкономический потенциал. Решетников отметил, что в ближайшие два года завершается реализация ряда крупных проектов, которые заметно влияли на экономическую динамику. Министр также отметил, что инвестиционная пауза связана в том числе с денежно-кредитной политикой ЦБ и рядом других факторов.