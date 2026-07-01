Набиуллина: дефицит кадров является главным ограничителем роста экономики
Напряженная ситуация на рынке труда остается ключевым фактором, сдерживающим дальнейший рост российской экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса ЦБ.
По ее словам, нужно инвестировать в технологии, искусственный интеллект и робототехнику. Она отметила, что в российской экономике уже работают эффективные компании, однако часть предприятий продолжает использовать ресурсы недостаточно результативно.
30 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рынок труда в России остывает: соотношение вакансий и резюме нормализуется. Он отметил, что в некоторых секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. При этом в каких-то секторах сотрудники работают по четыре дня в неделю, как в машиностроении. Инвестиционный сектор в первую очередь страдает от охлаждения экономики, добавил Решетников. Министр подчеркнул, что в некоторых отраслях продолжается структурная перестройка, из-за которой компаниям становится сложнее работать в текущих условиях и в среднесрочной перспективе.
Решетников также сказал, что снижение уровня инвестиций в российской экономике терпимо, поскольку ранее их доля достигла высокого уровня в 23,5% ВВП. По его словам, снижение уровня инвестактивности не ставит под угрозу неэкономический потенциал. Решетников отметил, что в ближайшие два года завершается реализация ряда крупных проектов, которые заметно влияли на экономическую динамику. Министр также отметил, что инвестиционная пауза связана в том числе с денежно-кредитной политикой ЦБ и рядом других факторов.