Решетников: российский рынок труда постепенно охлаждается

Он отметил, что в некоторых секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. При этом в каких-то секторах сотрудники работают по четыре дня в неделю, как в машиностроении. Инвестиционный сектор в первую очередь страдает от охлаждения экономики, добавил Решетников.