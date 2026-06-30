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Решетников: российский рынок труда постепенно охлаждается

Ведомости

Рынок труда в России остывает: соотношение вакансий и резюме нормализуется, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».

Он отметил, что в некоторых секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. При этом в каких-то секторах сотрудники работают по четыре дня в неделю, как в машиностроении. Инвестиционный сектор в первую очередь страдает от охлаждения экономики, добавил Решетников.

Министр подчеркнул, что в некоторых отраслях продолжается структурная перестройка, из-за которой компаниям становится сложнее работать в текущих условиях и в среднесрочной перспективе.

Решетников в интервью также отметил, что представителей поколения зумеров сложнее вовлекать в трудовую занятость, чем старшее поколение. По его словам, власти получают жалобы от работодателей, так как молодежь менее успешно вовлекается в переработки.

30 июня представитель компании «Экопси» сообщил «Ведомостям», что по итогам исследования «HR-метр 2026» бизнес в России больше не нанимает сотрудников «любой ценой», кадровый дефицит называют основным вызовом только 40,8% компаний. При этом, по их данным, сам кризис еще не завершился

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