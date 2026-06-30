Решетников: российский рынок труда постепенно охлаждается
Рынок труда в России остывает: соотношение вакансий и резюме нормализуется, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».
Он отметил, что в некоторых секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. При этом в каких-то секторах сотрудники работают по четыре дня в неделю, как в машиностроении. Инвестиционный сектор в первую очередь страдает от охлаждения экономики, добавил Решетников.
Министр подчеркнул, что в некоторых отраслях продолжается структурная перестройка, из-за которой компаниям становится сложнее работать в текущих условиях и в среднесрочной перспективе.
Решетников в интервью также отметил, что представителей поколения зумеров сложнее вовлекать в трудовую занятость, чем старшее поколение. По его словам, власти получают жалобы от работодателей, так как молодежь менее успешно вовлекается в переработки.
30 июня представитель компании «Экопси» сообщил «Ведомостям», что по итогам исследования «HR-метр 2026» бизнес в России больше не нанимает сотрудников «любой ценой», кадровый дефицит называют основным вызовом только 40,8% компаний. При этом, по их данным, сам кризис еще не завершился