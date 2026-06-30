Бизнес перестал нанимать сотрудников «любой ценой»

Кроме того, выросло число компаний, которые называют проблемой ограниченный бюджет и потребность в оптимизации затрат на персонал. Сейчас такой вызов отмечают примерно 30% бизнесов (в 2025 г. их было 10%). В связи с этим доля компаний, которые планируют нарастить расходы на HR, сократилась с 40% до 30%. Число организаций, намеренных сократить объемы платежей по этой статье, выросло почти в пять раз – с 7% до 33%.