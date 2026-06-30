Бизнес перестал нанимать сотрудников «любой ценой»
Бизнес в России больше не нанимает сотрудников «любой ценой», кадровый дефицит называют основным вызовом только 40,8% компаний, сообщил «Ведомостям» представитель компании «Экопси» по итогам исследования «HR-метр 2026». Еще в 2025 г. показатель составлял 76%, напомнили аналитики.
При этом, по их данным, сам кризис еще не завершился. «Если раньше бизнесу не хватало сотрудников в целом, то теперь основная сложность связана с поиском квалифицированных специалистов и обладателей редких компетенций», – подчеркнули эксперты.
Кроме того, выросло число компаний, которые называют проблемой ограниченный бюджет и потребность в оптимизации затрат на персонал. Сейчас такой вызов отмечают примерно 30% бизнесов (в 2025 г. их было 10%). В связи с этим доля компаний, которые планируют нарастить расходы на HR, сократилась с 40% до 30%. Число организаций, намеренных сократить объемы платежей по этой статье, выросло почти в пять раз – с 7% до 33%.
Аналитики подчеркнули, что за год коэффициент найма в компаниях сократился с 35,9% до 26,9%, а стоимость привлечения одного сотрудника почти удвоилась. При этом удержание персонала остается главным приоритетом для 43,4% компаний.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий максимальный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. В июне «Ведомости» писали, что это произошло на фоне дефицита кадров. При этом отмечалось, что переработки уже давно стало привычной частью трудовой жизни россиян. Эту информацию подтвердил опрос Online Market Intelligence (OMI).
Не перерабатывают на основном месте работы 53% опрошенных. Более трети занятых (2980 человек, или 38%) сталкиваются с переработками. У 28% тех, кто берет сверхурочную работу, переработки отнимают до 2 часов в неделю, еще 35% тратят 2–5 часов, 17% – 5–10 часов, а 11% опрошенных – 10–20 часов.