Со сверхурочной работой сталкиваются 38% трудящихся россиян

Со сверхурочной работой сталкиваются 38% трудящихся россиянПочти половина из них не получает полноценной компенсации
На фоне дефицита кадров государство увеличило допустимый объем сверхурочной работы до 5 часов в неделю. Но переработки уже давно привычная часть трудовой жизни россиян, подтверждает опрос Online Market Intelligence (OMI), проведенный по просьбе «Ведомостей». В нем участвовали 7868 работающих россиян из всех городов страны с населением более 100 000 человек.
Не перерабатывают на основном месте работы 53% опрошенных. Более трети занятых (2980 человек, или 38%) сталкиваются с переработками. У 28% тех, кто берет сверхурочную работу, переработки отнимают до 2 часов в неделю, еще 35% тратят 2–5 часов, 17% – 5–10 часов, а 11% опрошенных – 10–20 часов. Почти каждый десятый (9%) перерабатывает свыше 20 часов в неделю. В среднем же сверхурочная работа занимает 7 часов в неделю.
Лишь в 37% случаев переработки оформляются официально, столь же часто – не оформляются вовсе, а в 26% случаев – частично. В результате полную компенсацию получают 25% работающих сверхурочно, а еще 18% – значительную часть положенного. Тогда как 36% сотрудников не получают никакой компенсации вовсе, а 22% достается лишь малая часть.
Каждый второй сотрудник (54%), работавший на полную ставку, признавался, что вынужден трудиться сверхурочно, показал также опрос SuperJob, опубликованный в июне 2025 г. В среднем дополнительные часы в месяц составили 26% от нормы.
Около 36% россиян перерабатывают как минимум несколько раз в неделю, а каждый четвертый (26%) – не реже одного раза в неделю, показало исследование hh.ru и «Ренессанс страхования», опубликованное в апреле 2026 г. Полную компенсацию получили 38%, а 36% не досталось ничего. Похожие результаты были в мае 2024 г. у сервисов «Работа.ру» и «Подработка»: 56% часто перерабатывают, но 46% переработки не компенсируют вовсе, а еще 19% – крайне редко. В целом около 40% россиян регулярно задерживаются на работе и в 20% случаев сотрудникам никак не компенсируются эти переработки, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор HR-холдинга Ventra Александр Черников.
Не покладая рук
Данные опроса OMI отличаются от результатов наблюдения Росстата, которые зафиксировали, что в 2024 г. больше 40 часов в неделю работали 2,8 млн человек, или 3,8% от общего числа работающих. По итогам 2025 г. таковых было 3,2%.
Во многом расхождения с официальной статистикой связаны с задаваемыми вопросами, говорит ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. В анкете Росстата узнают о фактическом числе часов работы за прошлую неделю, а в опросах интересуются переработками за такие периоды, как месяц или квартал. Сталкиваются с необходимостью работать больше, чем указано в трудовом договоре, большинство работников, но немногие так работают часто, подчеркивает эксперт.
Кроме того, есть разница между формально фиксируемыми переработками и фактическим распорядком дня работников. Сверхурочной считается только та работа, инициатором которой выступил работодатель, говорит адвокат бюро «Павел Хлюстов и партнеры» Дмитрий Чернобель. Если сотрудник задержался в офисе сверх рабочего времени по своей инициативе, переработкой это являться не будет, подчеркивает юрист. Соответственно, и оплачивать переработки по закону обязаны, только если они осуществлялись по поручению работодателя, дополняет руководитель практики трудового и миграционного права «Пепеляев групп» Виталия Кузнецова.
Работодатели нередко злоупотребляют своими правами и делают трудоголизм частью корпоративной культуры, говорит Чернобель. Фиксация сверхурочных часов, согласно ст. 99 Трудового кодекса, – прямая обязанность работодателя. Но на деле эта статья почти не применяется, поскольку чаще всего работники идут навстречу руководству в этом вопросе и не отстаивают свои права, говорит юрист.
Где перерабатывают
Уровень сверхурочной работы зависит от отраслевых и сезонных факторов. Чаще всего перерабатывают в государственном секторе, где сотрудники вынуждены задерживаться из-за большого количества работы с документами, считает Черников. В коммерческом сегменте работодатели либо оплачивают переработки, либо компенсируют дополнительными днями к основному отпуску, говорит эксперт.
Основная причина сверхурочной занятости – это дефицит кадров, считает Ляшок. Поэтому на переработки зачастую жалуются работники здравоохранения и образования – тех сфер, где дефицит особенно острый, а также отраслей с высокой текучестью кадров, таких как торговля и общепит.
Часто перерабатывают в розничной торговле (41%) и строительстве (39%), отмечалось в исследовании сервиса Dream Job и hh.ru, опубликованном в декабре 2025 г. На переработки жаловались респонденты из сферы транспорта и логистики (71%), агропрома и производства (59%), говорилось в опросе сервисов «Работа.ру» и «Подработка», проведенном в мае 2024 г.
Перерабатывать готовы начинающие сотрудники, которые хотят скорейшего карьерного роста, получения профессионального опыта и стремятся утвердиться в глазах руководителя как эффективные работники, говорит Кузнецова. Также переработки нередки в крупном бизнесе, где есть жесткие планы по KPI и сезонные всплески спроса на продукцию. Они встречаются и в профессиональных отраслях, например консалтинге, где высоки требования к специалистам.
В коммерческом секторе сотрудники нередко задерживаются по собственной воле, так как их премиальная часть привязана к показателям компании в части продаж, добавляет Черников. Другая практика – это все же инициатива работодателя, но речь идет не о призыве к задержкам, а о неэффективно выстроенной работе в течение дня или постановке нереалистичных сроков выполнения задач, рассуждает эксперт.
Переход на дистанционный режим работы в большинстве случаев размывает границы рабочего времени, что также приводит к работе за его пределами, добавляет Кузнецова.
Схемы переработки
Для обхода оплаты дополнительных часов работодатели могут использовать ряд схем. Например, все дополнительные задачи раздаются не в письменной, а в устной форме, чтобы формально не было доказательств, что вас о чем-то попросили, говорит Черников. Сроки выполнения ставятся настолько жесткие, что сотрудник вынужден добровольно работать по ночам и в выходные. Кроме того, работодатель может заключить с сотрудником договор гражданско-правового характера, по которому идет оплата за выполненные блоки работы. Параллельно возникают дополнительные просьбы к основной задаче, которые также вынуждают исполнителя перерабатывать.
Работодатель может отправлять в отгулы вместо оплаты дополнительных часов, причем эти дни даются не тогда, когда нужно работнику, а по волеизъявлению самого работодателя. Хотя работодатель не вправе это навязывать, рассказал Чернобель. Предоставление такого дополнительного отдыха вместо выплаты компенсации допускается только по желанию самого работника, говорит юрист.
Если переработки характерны по должности с учетом ее специфики и носят регулярный характер, то работодатели могут устанавливать ненормированный рабочий день, говорит Кузнецова. Этот режим не требует компенсации за часы переработок, но требует предоставления дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска.
В трудовом договоре работодатели могут прописать, что подразумевается периодически ненормированный рабочий день, и при этом не указать суммы или условия для переработок, добавляет Черников. Эта лазейка дает возможность прибегать к просьбе что-то сделать вне рабочего времени со ссылкой на прописанную ненормированность, отмечает эксперт.
Роструд разъяснил, что эпизодическое привлечение сотрудника к работе за пределами установленного графика при ненормированном рабочем дне не должно происходить чаще трех раз в неделю. Если работодатель регулярно заставляет сотрудников работать сверх нормы под видом ненормированного рабочего дня, то это может быть расценено как сверхурочная работа, отмечает Чернобель. На практике используют систему поощрительных выплат за сложный или напряженный труд, но этот инструмент может быть признан скрытой сверхурочной работой, говорит Кузнецова.
Формально инициатором переработок выступает работодатель, но сотрудники дают «согласие по необходимости» для сохранения дохода или рабочего места, говорит менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова. В офисном сегменте преобладают неоплачиваемые сверхурочные. Тренд на оптимизацию численности и перераспределение задач на оставшихся работников усиливает риск роста таких переработок.
В ущерб производительности
В марте 2026 г. российский миллиардер Олег Дерипаска предложил перейти на «шестидневку», а трудовой день сделать с восьми утра до восьми вечера. В Общественной палате выступили категорически против и порекомендовали миллиардеру самому поработать на заводе. Потребность в гибкой рабочей силе решили закрыть менее радикальными методами. В конце мая 2026 г. президент РФ подписал закон о повышении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, он вступит в силу с сентября.
Это часть плана структурных изменений в экономике, одобренных правительством в ноябре 2025 г. Он включает комплекс мер по повышению гибкости трудовых отношений для снижения дефицита кадров, сообщал ранее «Ведомостям» представитель Минэка. Это позволит привлечь к сверхурочной работе более 750 000 человек, а у граждан появится возможность увеличить доход.
До 5 часов в неделю
Расширение лимита сверхурочной работы позиционируется как инструмент решения кадрового дефицита, отмечает Платонова. Но мера имеет ограничения: требуется заключение коллективного договора, согласие каждого сотрудника и соблюдение медицинских ограничений, особенно для работников с вредными условиями труда. Лимит станет скорее инструментом финансовой мотивации в сферах, где сверхурочные уже активно используются, прежде всего в производстве, считает собеседник. Начиная со 121-го часа сверхурочные оплачиваются в двойном размере, что для ряда бизнес-моделей слишком затратно.
Повышение лимита даст возможность работодателю просить отрабатывать еще большее количество часов сверх нового норматива, считает Черников. При таком подходе есть большой риск выгорания команд, повышения текучести кадров и снижения продуктивности. Бороться с постоянными переработками мог бы помочь закон, который обязал бы оплачивать каждый час переработок и не давал возможности подменять эту оплату другими формами компенсаций, добавил эксперт.
Сокращению числа неоплачиваемых переработок способствует, как правило, негативный прецедент, с которым столкнулся работодатель, говорит Кузнецова. Например, решение суда в пользу работника. Новые правила о сверхурочной работе скорее расширят возможности для законного привлечения работников к ней, полагает юрист.
Переработки снижают производительность и являются вынужденной мерой для работодателей, согласен Ляшок. К тому же они приводят к спаду мотивации сотрудников. Многие страны сейчас думают над снижением продолжительности рабочего времени, переходу на четырехдневную рабочую неделю. Но такое возможно лишь в условиях избытка рабочей силы, признает ученый.
Экономия на труде
При прочих равных за одинаковый объем работы почти у каждого четвертого (23%) за последние четыре года доход либо остался прежним, либо сократился. Менее чем на 10% за этот период была проиндексирована зарплата у 21% опрошенных. Более четверти респондентов (28%) сказали, что их доход вырос на 10–20%. В среднем же рост зарплат был 17%, согласно опросу OMI.
Ряд компаний планируют повышать доход сотрудников не через увеличение окладной части, а через изменение премиальной или бонусной составляющей, чтобы мотивировать сотрудника достигать наилучших результатов, говорит Черников. По его оценке, индексация заработной платы сейчас запланирована у 60% компаний, а в среднем повышение может быть на уровне 5–10%, оценивает эксперт.
В 2026 г. компании придерживаются сдержанной политики повышения зарплат, говорит Платонова. По данным опросов Банка России и рекрутинговых агентств, которые приводит эксперт, до 70% предприятий заморозили массовую индексацию из-за снижения спроса и роста издержек. В первую очередь это коснулось добывающих отраслей и смежных производств. Оставшиеся компании планируют повышение в среднем на 2–3%.
При инфляции 5–6% индексация ниже этого уровня означает снижение реальных доходов. Такая мера носит скорее удерживающий, чем стимулирующий характер. Это единственное, что работодатели могут предложить в текущих условиях давления издержек, отмечает аналитик.