Со сверхурочной работой сталкиваются 38% трудящихся россиян

Около 36% россиян перерабатывают как минимум несколько раз в неделю, а каждый четвертый (26%) – не реже одного раза в неделю, показало исследование hh.ru и «Ренессанс страхования», опубликованное в апреле 2026 г. Полную компенсацию получили 38%, а 36% не досталось ничего. Похожие результаты были в мае 2024 г. у сервисов «Работа.ру» и «Подработка»: 56% часто перерабатывают, но 46% переработки не компенсируют вовсе, а еще 19% – крайне редко. В целом около 40% россиян регулярно задерживаются на работе и в 20% случаев сотрудникам никак не компенсируются эти переработки, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор HR-холдинга Ventra Александр Черников.