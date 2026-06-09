Минтруд обсуждает с бизнесом уточнение критериев трудовых отношений

Минтруд обсуждает с бизнесом уточнение критериев трудовых отношенийРабота на складах маркетплейсов должна признаваться трудовыми отношениями, считает министр труда
Минтруд обсуждает с бизнесом проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), в котором уточняются критерии трудовых отношений, сообщил в интервью «Ведомостям» министр труда Антон Котяков. «Идет достаточно активный диалог с платформами и предпринимательским сообществом», – сообщил министр. Изменения необходимы, чтобы более четко различать эту границу между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями.
Когда речь идет о складах, платформы (в том числе маркетплейсы. – «Ведомости») выступают работодателями для сотрудников, подчеркнул министр. «На сегодняшний день здесь есть правовая лакуна, совместно прорабатываем варианты ее устранения, ведь отношения между сотрудником склада оператора платформы мало чем отличаются от отношений ритейлера со своим складским персоналом», – говорит глава Минтруда.
На практике многие комбинируют свою занятость на платформах с основным местом работы, рассказал Котяков. «Например, человек работает сутки через трое. Он сутки отдыхает после смены, а на третьи сутки на четыре-пять часов уходит на подработку на склад. Это удобно и для человека, и для компании», – привел пример министр. По его словам, такого рода занятость на конкретном складе – это трудовые отношения, которые нужно оформлять с помощью трудового договора. В данном случае один из критериев – участие в едином технологическом процессе, который у склада является основным видом деятельности.
В прошлом году Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, которыми устанавливаются дополнительные характерные признаки трудовых отношений, а государственные инспекции труда наделяются правом на обращение в суд, писали «Ведомости». Сначала Минтруд подготовил версию законопроекта, в котором предлагалось установить 10 характерных признаков трудовых отношений дополнительно к определению, которое уже установлено ст. 15 ТК РФ. При этом в доработанном документе министерство хочет расширить этот перечень до 11 пунктов. В нем появится такой признак, как «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Такой критерий был выявлен в ходе проведения территориальными органами Роструда контрольных и профилактических мероприятий по вопросу подмены трудовых отношений, говорилось в пояснительной записке.
При этом отношения платформ с исполнителями и заказчиками, которые ищут друг друга с помощью посреднических цифровых платформ, проект поправок в Трудовой кодекс не затрагивает, пояснил министр в интервью. Такие отношения урегулированы уже принятым законом о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре этого года, подчеркнул Котяков.
Подмена трудовых отношений
Сегодня порой происходит подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, добавляет министр. «И эту подмену нам предстоит исключить, закрепив в Трудовом кодексе наряду с имеющимися ряд иных признаков трудовых отношений с учетом сложившейся практики», – отмечает Котяков. Большинство критериев, изложенных в поправках в Трудовой кодекс, вытекают из постановления пленума Верховного суда, они вырабатывались годами, напоминает он. «Обсуждаемые поправки – это не спонтанный ответ новым реалиям рынка труда, а годы судебной практики как раз с учетом новых реалий», – подчеркивает глава Минтруда.
При этом ничего не мешает работодателю, если он заинтересован в работнике, сформировать гибкий график, подчеркнул министр. По словам Котякова, для этого не обязательно работать по гражданско-правовому договору. «Сегодня маркетплейс уже имеет инструмент, позволяющий оформить сотрудника таким образом, чтобы он соответствовал запросам компании на время работы и удовлетворял потребностям работника в гибком формате», – полагает он.
Этот вопрос влияет в том числе на распределение ответственности в обеспечении охраны труда. Если это гражданско-правовой договор, то обязанность по обеспечению безопасных условий труда ложится на исполнителя по договору, в случае трудовых отношений – на работодателя. Если «свободный исполнитель» должен прийти в конкретное место и начать работать одновременно с 100 такими же «свободными исполнителями» – происходят перекосы, связанные с охраной труда, добавляет министр. «Если бы это были сотрудники предприятия, тогда бы вопросов не было: работодатель был бы обязан создать безопасные условия труда или понести наказание за отсутствие таковых», – отмечает он.
Крупный бизнес не поддерживает изменение критериев трудовых отношений, говорил «Ведомостям» глава РСПП Александр Шохин. По его словам, критерий «единого технологического процесса» может означать, что все платформенные работники будут признаны работающими по трудовому договору. «Нас, честно говоря, беспокоит, чтобы режим самозанятых и режим платформенной занятости не подпали под трудовые договоры и трудовые отношения. Сейчас они регулируются во многом гражданско-правовыми договорами и ГПХ – это вовсе не уклонение от уплаты налогов, так как такой формат предполагает выплату НДФЛ и страховых взносов», – отмечал Шохин в интервью «Ведомостям». При обсуждении закона о платформенной экономике договорились, что это гражданско-правовые отношения, говорил Шохин.
Правительство предлагало объединить этот законопроект с внесенным недавно в Госдуму проектом поправок в Трудовой кодекс, который повышает нормы сверхурочных, говорил глава РСПП. При этом в принятом законе таких поправок не оказалось.