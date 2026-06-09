Минтруд обсуждает с бизнесом уточнение критериев трудовых отношений

На практике многие комбинируют свою занятость на платформах с основным местом работы, рассказал Котяков. «Например, человек работает сутки через трое. Он сутки отдыхает после смены, а на третьи сутки на четыре-пять часов уходит на подработку на склад. Это удобно и для человека, и для компании», – привел пример министр. По его словам, такого рода занятость на конкретном складе – это трудовые отношения, которые нужно оформлять с помощью трудового договора. В данном случае один из критериев – участие в едином технологическом процессе, который у склада является основным видом деятельности.