Решетников назвал четыре инструмента решения проблемы нехватки кадров в России
У правительства России есть четыре основных инструмента для решения проблемы дефицита кадров в стране. Среди них – повышение производительности труда, выход на рынок труда новых категорий граждан, гибкость рынка труда и прагматичная миграция. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал в интервью РБК.
Первое направление – рост производительности труда. Как пояснил министр, это оптимизация процессов на микроуровне, внедрение новых технологий (роботизация, цифровизация, искусственный интеллект) и принятие 17 отраслевых программ, охватывающих порядка 55 млн занятых (2/3 специалистов в экономике). Акцент на отраслевую регуляторику и устранение бюрократии.
Второе – создание условий для выхода на рынок труда молодежи, пенсионеров и предпенсионеров, добавил Решетников. Для этого планируется переобучение, повышение квалификации, стажировки, целевое обучение, а также развитие гибкой занятости (неполный день, удаленка, проектная работа).
Третье – гибкость рынка труда. 14 мая Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширяющие возможность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год (с повышенной оплатой и только с согласия работника). Это, по словам главы Минэка, позволит закрыть порядка 100 000 вакансий.
Четвертое – прагматичная, ограниченная миграция под запрос бизнеса, что предполагает формирование новых подходов, включая организованный набор по принципу «приехал – отработал – уехал». Правительство на данном треке планирует выработать четкое регулирование, указал Решетников.
15 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики заявил, что безработица в настоящее время находится на минимальном уровне в 2,2%. В ходе мероприятия глава государства также указал, что недавние экономические решения российского правительства приносят положительные плоды. В частности, ВВП России в марте вырос на 1,8%.
8 мая «Ведомости» со ссылкой на заключение членов совета директоров Центробанка сообщали, что возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит «медленно и неравномерно» из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Согласно их данным, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со II квартала 2023 г., а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. Однако некоторые предприятия по-прежнему испытывают дефицит кадров. При этом отдельные работодатели не спешат сокращать штат, опасаясь, что в будущем будет сложно восстановить численность сотрудников.