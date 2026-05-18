Решетников назвал четыре инструмента решения проблемы нехватки кадров в России

8 мая «Ведомости» со ссылкой на заключение членов совета директоров Центробанка сообщали, что возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит «медленно и неравномерно» из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Согласно их данным, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со II квартала 2023 г., а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. Однако некоторые предприятия по-прежнему испытывают дефицит кадров. При этом отдельные работодатели не спешат сокращать штат, опасаясь, что в будущем будет сложно восстановить численность сотрудников.