Госдума приняла закон об удвоении годового лимита сверхурочной работы

Госдума приняла закон об удвоении годового лимита сверхурочной работыПоправки внесут в ТК РФ
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает допустимый объем сверхурочной работы в год со 120 до 240 часов, передает ТАСС.
Согласно действующим ранее нормам, сверхурочная работа ограничивалась четырьмя часами в течение двух дней подряд и не могла превышать 120 часов в год. Новый закон устанавливает повышенный годовой лимит и сохраняет действующие правила оплаты. За первые два часа сверхурочной работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие – не менее чем в двойном. При суммированном учете рабочего времени оплата также зависит от количества часов. Начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.
Документ вводит дополнительные ограничения и гарантии. В частности, для ряда категорий работников сохраняется лимит в 120 часов в год, а привлекать к сверхурочной работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда можно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Из текста исключено положение о возможности электронного уведомления об увольнении. Кроме того, работники, занятые сверх установленного лимита, получают право на один оплачиваемый день в год для прохождения диспансеризации. Запрещается также отзыв из отпуска сотрудников с вредными или опасными условиями труда, за исключением экстренных случаев, связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
1 апреля руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов сообщил «Ведомостям», что потребность в гибкой рабочей силе при расширении производства может быть удовлетворена благодаря закону об увеличении максимальной длительности сверхурочных.