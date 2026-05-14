CNY Бирж.10,784-0,3%VEON-RX65,8+1,23%BLNG10,54-0,47%IMOEX2 667,51-1,01%RTSI1 148,95-0,73%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,77-0,05%
Главная / Общество /

Госдума приняла закон об удвоении годового лимита сверхурочной работы

Поправки внесут в ТК РФ
Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает допустимый объем сверхурочной работы в год со 120 до 240 часов, передает ТАСС.

Согласно действующим ранее нормам, сверхурочная работа ограничивалась четырьмя часами в течение двух дней подряд и не могла превышать 120 часов в год. Новый закон устанавливает повышенный годовой лимит и сохраняет действующие правила оплаты. За первые два часа сверхурочной работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие – не менее чем в двойном. При суммированном учете рабочего времени оплата также зависит от количества часов. Начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.

Документ вводит дополнительные ограничения и гарантии. В частности, для ряда категорий работников сохраняется лимит в 120 часов в год, а привлекать к сверхурочной работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда можно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Из текста исключено положение о возможности электронного уведомления об увольнении. Кроме того, работники, занятые сверх установленного лимита, получают право на один оплачиваемый день в год для прохождения диспансеризации. Запрещается также отзыв из отпуска сотрудников с вредными или опасными условиями труда, за исключением экстренных случаев, связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

1 апреля руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов сообщил «Ведомостям», что потребность в гибкой рабочей силе при расширении производства может быть удовлетворена благодаря закону об увеличении максимальной длительности сверхурочных.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь