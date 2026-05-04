Работодателей обяжут оплатить переработки уволившимся до окончания вахты

Работодателей обяжут оплатить переработки уволившимся до окончания вахтыТакой труд оплачивается на 40% выше, но люди уходят досрочно из-за тяжелых условий и проблем с выплатами
Работодателей обяжут возместить деньги за переработки вахтовикам, которые расторгли трудовой договор до его окончания. Наниматели также должны будут компенсировать дни междувахтового отдыха, не использованные из-за сверхурочной работы. Это следует из поправок в Трудовой кодекс (ТК), которые одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Законопроект предлагает закрепить следующий порядок учета переработок: работодатели должны подсчитать часы сверхурочной работы как разницу между реально отработанными часами и нормой рабочего времени за период. Компенсацию за не использованные из-за переработок дни междувахтового отдыха следует выплачивать в день увольнения. Она должна быть не меньше дневной ставки (т. е. оплаты за рабочий день), если в трудовом договоре не указана более высокая сумма.
Правительство в отзыве на проект (есть у «Ведомостей») отмечает, что механизм подсчета переработанных часов необходимо привести в соответствие со ст. 91 ТК, определяющей рабочее время и его нормальную продолжительность. Кроме этого вопрос компенсации, которую работник получит при увольнении, следует рассматривать в контексте ст. 302 ТК (гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом).
Стандартная рабочая неделя по ТК ограничена 40 часами, напомнил представитель пресс-службы Минтруда. Из-за особенностей вахтового метода рабочее время учитывается суммарно – не за неделю, а за более длительный период, например месяц или квартал, пояснил он «Ведомостям». При этом общее число отработанных часов не должно превышать норму для обычного графика за тот же период.
Переработки во время вахт носят системный характер, говорит адвокат Людмила Дураева. Вахтовый метод предполагает интенсивный труд и регулярное превышение нормальной продолжительности смены, добавила она. По словам советника Федеральной палаты адвокатов Майи Шевцовой, работодатели часто не компенсируют переработку, ссылаясь на незавершенный учетный период при увольнении. Сотрудники досрочно покидают работу из-за тяжелых условий труда, конфликтов или проблем с выплатами, добавила она.
Жалоба вахтовика дошла до КС
Наиболее востребованные направления вахтовой работы связаны с добычей полезных ископаемых, строительством, логистикой и промышленным производством, рассказал руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Высоким спросом пользуются водители, разнорабочие, машинисты, сварщики и упаковщики, продолжил он. Производства в основном находятся в Забайкальском крае, Магаданской и Амурской областях, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Из-за тяжелых условий труда вахтовая работа, как правило, оплачивается на 40% больше аналогичных позиций при стандартных условиях.