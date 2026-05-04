RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Главная / Общество /

Работодателей обяжут оплатить переработки уволившимся до окончания вахты

Такой труд оплачивается на 40% выше, но люди уходят досрочно из-за тяжелых условий и проблем с выплатами
Татьяна Акиншина
Андрей Гордеев / Ведомости
Работодателей обяжут возместить деньги за переработки вахтовикам, которые расторгли трудовой договор до его окончания. Наниматели также должны будут компенсировать дни междувахтового отдыха, не использованные из-за сверхурочной работы. Это следует из поправок в Трудовой кодекс (ТК), которые одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Законопроект предлагает закрепить следующий порядок учета переработок: работодатели должны подсчитать часы сверхурочной работы как разницу между реально отработанными часами и нормой рабочего времени за период. Компенсацию за не использованные из-за переработок дни междувахтового отдыха следует выплачивать в день увольнения. Она должна быть не меньше дневной ставки (т. е. оплаты за рабочий день), если в трудовом договоре не указана более высокая сумма.

Правительство в отзыве на проект (есть у «Ведомостей») отмечает, что механизм подсчета переработанных часов необходимо привести в соответствие со ст. 91 ТК, определяющей рабочее время и его нормальную продолжительность. Кроме этого вопрос компенсации, которую работник получит при увольнении, следует рассматривать в контексте ст. 302 ТК (гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом).

Стандартная рабочая неделя по ТК ограничена 40 часами, напомнил представитель пресс-службы Минтруда. Из-за особенностей вахтового метода рабочее время учитывается суммарно – не за неделю, а за более длительный период, например месяц или квартал, пояснил он «Ведомостям». При этом общее число отработанных часов не должно превышать норму для обычного графика за тот же период.

Переработки во время вахт носят системный характер, говорит адвокат Людмила Дураева. Вахтовый метод предполагает интенсивный труд и регулярное превышение нормальной продолжительности смены, добавила она. По словам советника Федеральной палаты адвокатов Майи Шевцовой, работодатели часто не компенсируют переработку, ссылаясь на незавершенный учетный период при увольнении. Сотрудники досрочно покидают работу из-за тяжелых условий труда, конфликтов или проблем с выплатами, добавила она.

Жалоба вахтовика дошла до КС

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 6 февраля 2026 г. Автор законопроекта – глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поводом для рассмотрения дела в КС стала жалоба гражданина, который работал вахтовым методом монтажником технологических трубопроводов на Крайнем Севере. В сентябре – октябре 2021 г. отработал месяц без выходных по 10 часов ежедневно, а затем уволился по собственному желанию. После этого он обратился в Азовский городской суд Ростовской области с требованием взыскать с работодателя 220 000 руб., указывая, что окончательный расчет был произведен не в полном объеме. Суд удовлетворил иск частично. Не согласившись с принятыми решениями, гражданин обратился в КС.

Наиболее востребованные направления вахтовой работы связаны с добычей полезных ископаемых, строительством, логистикой и промышленным производством, рассказал руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Высоким спросом пользуются водители, разнорабочие, машинисты, сварщики и упаковщики, продолжил он. Производства в основном находятся в Забайкальском крае, Магаданской и Амурской областях, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Из-за тяжелых условий труда вахтовая работа, как правило, оплачивается на 40% больше аналогичных позиций при стандартных условиях.

