Работодателей обяжут оплатить переработки уволившимся до окончания вахты

Жалоба вахтовика дошла до КС

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 6 февраля 2026 г. Автор законопроекта – глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поводом для рассмотрения дела в КС стала жалоба гражданина, который работал вахтовым методом монтажником технологических трубопроводов на Крайнем Севере. В сентябре – октябре 2021 г. отработал месяц без выходных по 10 часов ежедневно, а затем уволился по собственному желанию. После этого он обратился в Азовский городской суд Ростовской области с требованием взыскать с работодателя 220 000 руб., указывая, что окончательный расчет был произведен не в полном объеме. Суд удовлетворил иск частично. Не согласившись с принятыми решениями, гражданин обратился в КС.