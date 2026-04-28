Исследование «Ведомостей»: как рост благосостояния помогает рождаемости

Исследование «Ведомостей»: как рост благосостояния помогает рождаемостиВ рейтинге регионов России фактическая рождаемость оказалась ближе всего к желаемой там, где лучше жизнь населения
В России в 2025 г. родилось 1,18 млн детей, следует из оперативных данных Росстата о рождаемости и численности женщин детородного возраста. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) снизился в 2025 г. примерно до 1,37. Но по опросам Росстата, российские семьи хотели бы иметь в среднем двоих детей. О необходимости такого уровня деторождения говорил и президент в декабре 2025 г.
Разрыв между фактическим и желаемым числом детей оказался ниже в тех регионах, где относительно выше благосостояние, следует из данных Росстата о доходах и наблюдений репродуктивных планов, которые проанализировали «Ведомости». Лидерами оказались Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Тува, Ханты-Мансийский АО, Чечня и Москва, где почти полностью удовлетворяются планы семей. Хуже всего ситуация в Мордовии, Смоленской и Ленинградской областях, Карачаево-Черкесии и Ингушетии, где разрыв двукратный.
Повысить СКР хотя бы до 1,6 к 2030 г. стало национальной целью. С 2025 г. показатель стали отслеживать оперативно и привязали к оценке KPI глав регионов. Большинство субъектов РФ не выполнили собственные планы на 2025 г. и еще больше отдалились от целей на 2030 г. Но 17 регионам удалось улучшить показатели, а некоторым даже переломить тренд и повышать рождаемость несколько лет подряд.
Где больше ждут детей
Наблюдение репродуктивных планов населения, проведенное Росстатом в 2022 г., показало, сколько российские семьи хотели бы иметь детей, включая имеющихся, если бы у них были все необходимые для этого условия. Показатель составил 1,98. Фактический суммарный коэффициент рождаемости (СКР – среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение всего репродуктивного периода 15–49 лет при текущих возрастных уровнях рождаемости) в 2022 г. был 1,42 и примерно на том же уровне был в 2025 г. Расхождение желаемой и фактической рождаемости – почти 30%.
«Желаемая рождаемость много лет обгоняет фактическую», – говорит директор Исследовательского центра проблем демографии и народонаселения РГГУ Иван Сухов. Хотя здесь есть доля социально одобряемых ответов: респонденты знают, что от них ждут цифр повыше, и говорят то, чего ждут, добавляет он.
Разбивку по регионам можно сделать через анализ микроданных. Без учета национальных республик больше всего разрыв оказался в Смоленской и Ленинградской областях. Его величина была почти двукратной.
Ленинградская область оказалась аутсайдером и по уровню СКР в 2025 г., где он составил всего 0,9. Но Росстат учитывает факт регистрации рождений, а не проживания, пояснили в региональном правительстве. В области 57% населения проживают в приграничных районах с Санкт-Петербургом и предпочитают рожать в Северной столице. Тем не менее за счет низкой базы и полсотни мер поддержки семей регион оказался единственным, кому четвертый год подряд удается улучшать показатель рождаемости.
Лучше всего ситуация с удовлетворением репродуктивных планов в нефтегазоносных регионах, а также в Туве, Чечне и Москве. В ЯНАО одни из самых высоких доходов в России и столь же высоки меры поддержки семей. С 2026 г. субъект удвоил региональный маткапитал за рождение третьего ребенка до 1 млн руб., рассказали «Ведомостям» в департаменте соцзащиты округа.
В Чечне – у лидера по суммарному коэффициенту рождаемости с показателем 2,64 – более половины всех рождений приходится на третьих и последующих детей. Это говорит о доминировании больших семейных моделей, отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Если не учитывать кавказские республики и сравнить регионы по рождаемости и уровню жизни населения, то заметна сильная связь. Разрыв между фактической и желаемой рождаемостью был меньше там, где выше зарплаты и доходы.
Особенно высокая корреляция (74%) оказалась при сравнении с тем, насколько региональный доход отличается от среднего по стране, показали расчеты «Ведомостей». То есть важен не только фактический, но и относительный рост благосостояния, связанный со снижением неравенства.
Исследователи Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) ранее выяснили, что 10%-ное увеличение доходов россиян дает прирост СКР на 1,5%. Не менее важной оказалась программа материнского капитала. Она добавила еще как минимум 8,3%, оценили экономисты.
«Оценить нереализованный потенциал в 30% – это смело, но абсолютный факт в том, что нереализованная рождаемость есть и ее можно попытаться реализовать, если снять барьеры. Только тут авторам демографической политики полезно помнить, что время на снятие барьеров не бесконечно», – отмечает Сухов. Если тем, кто хотел бы родить, не помочь это сделать в ближайшие годы, они могу выйти из детородного возраста, пояснил эксперт.
Демографическое планирование
В 2024 г. президент подписал указ о национальных целях развития до 2030 г. Для их достижения правительство приняло Единый план. К 2030 г. суммарную рождаемость планируется поднять с 1,4 до 1,59, а к 2036 г. – до 1,8 ребенка у женщины. Меры поддержки объединили в нацпроект «Семья». Он предусматривает финансирование в 17,9 трлн руб. на 2025–2030 гг., или по 1,2% ВВП ежегодно.
Ожидалось, что уже в 2025 г. СКР вырастет до 1,44. Рост показателя был зафиксирован в 17 из 85 рассмотренных регионов, причем наиболее значимым он был в Севастополе и Магаданской области. Наибольший спад за год был в Ненецком АО и Владимирской области.
Потенциал наращивания рождаемости сохраняется. Улучшение материального положения семей с двумя и более детьми до достижения ребенком семи лет (а не только для малоимущих) и удвоение размера материнского капитала могло бы увеличить число рожденных на 250 000–300 000 ежегодно, подсчитали во ВШОУЗ. Для этого нужны допрасходы в 1,6% ВВП ежегодно, что с учетом уже реализуемых мер достигнет 3% ВВП. Столько тратили страны, которым удавалось повысить СКР до 1,7–2,0.
Повышение маткапитала могло бы быть проведено как через индексацию федеральных выплат, так и через расширение региональных программ. На начало 2026 г. они действовали в 78 субъектах РФ. Но в основном распространялись на третьего и последующих детей. Лишь в 19 регионах предусмотрели выплаты за второго ребенка, а в 11 – за первенца, подсчитали «Ведомости».
О поощрении молодого материнства стали задумываться чаще. В 41 субъекте РФ с неблагоприятной демографической ситуацией предложили мероприятия, которые регионы могли бы реализовать при федеральном софинансировании, рассказали в Минтруде. Например, 32 региона усилили работу женских консультаций, а 34 региона ввели выплату около 100 000 руб. для обучающихся мам, писали ранее «Ведомости». Среди важнейших мер в министерстве назвали индексацию маткапитала, продление «семейной ипотеки» и рекомендации по поддержке студенческих семей.
Расширилась забота о репродуктивном здоровье и помощи семьям с биологическими ограничениями, что особенно важно на фоне старения материнства. В 2025 г. проведено более 88 600 циклов ЭКО, а за последние три года их количество в системе ОМС выросло на 5%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минздрава. С 2025 г. репродуктивную диспансеризацию прошло 16 млн человек. А с 2026 г. стал доступен неинвазивный пренатальный скрининг, позволяющий оценить риск развития у плода синдрома Дауна и других аномалий.
Среди потенциальных дополнительных мер профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов называет предоставление молодым семьям бесплатного и комфортного муниципального жилья с возможностью его беспроцентного выкупа, бесплатного питания и образования, пересмотр системы налогообложения, обеспечение долгосрочной поддержки семей с отказом от принципа помощи только малоимущим. Большое значение имеет то, что выберет современная образованная женщина – карьеру или детей, рассуждает Лебединская. Ситуации помогла бы минимизация «выключения» женщины из общественной жизни при рождении ребенка, отмечает эксперт.
Сейчас усиливается сдвиг в сторону позднего вступления в брак, фокус смещается на карьеру. Порочный круг замыкается: чтобы обеспечить семью для будущего рождения, родители больше работают и в итоге меньше рожают. Женщины сталкиваются с противоречивыми запросами: от них ждут и карьерной активности, и раннего материнства, считает Сафонов: «Это создает внутреннее напряжение и откладывает момент рождения ребенка».
Почему падает мотивация
Второй пласт проблемы – желание женщин рожать. В 1985–1987 гг. у 18–34-летних на свет появлялось по 2,26 млн детей в год, сейчас – меньше 0,9 млн, следует из данных Росстата. Из 34 млн рождений, которых Россия недосчиталась со времен перестройки, на фактор снижения числа женщин в ходе «второго эха войны» приходится 3,5 млн нерожденных, а в ходе «эха 1990-х» – 6,1 млн.
Остальной негативный вклад дали социально-экономические факторы. Это снижение доходов, доступности жилья и социальной инфраструктуры, а также изменение семейных установок, перечисляет Сафонов.
Социальная демотивация прослеживается через возрастные коэффициенты рождаемости, т. е. число родившихся на 1000 женщин соответствующих лет. В 1985 г. она была 112 детей на 1000 женщин 18–34 лет, а в 1999 г. оказалась на минимальном за время наблюдений уровне в 63 рождения.
В том числе благодаря росту доходов и программе материнского капитала к 2015 г. ее удалось восстановить почти до уровня 1990 г. Точнее, у девушек 18–24 лет рождаемость уже была в 2 раза ниже, тогда как у 25–34-летних – в 1,5 раза выше. Женщины 35–39 лет увеличили рождаемость в 2 раза.
Период 2013–2014 гг. был одним из самых счастливых для россиян и отметился не только возвратом Крыма и победой России в зимней Олимпиаде. Доходы в 2013 г. достигали $1130 в нынешних ценах (подсчеты «Ведомостей»).
Последующие события отыгрались потом на репродуктивных планах. Реальные доходы россиян упали к 2016 г. на 9% по сравнению с 2013 г., а вернулись на прежний уровень только в 2022 г. В долларовом исчислении они по-прежнему на 20% ниже, чем 12 лет назад.
На этом фоне возрастная рождаемость 18–34-летних снизилась по сравнению с 2015 г. еще на 27%, у девушек 18–19 лет она упала в 2 раза. Сильнее всего за последние 10 лет демотивировались женщины Севастополя (возрастная рождаемость упала на 53%), а также Удмуртии, Вологодской, Владимирской областей и Марий Эл (на 39–40%). Лучше всего ситуация в Москве (-8%).