Исследование «Ведомостей»: как рост благосостояния помогает рождаемости

Наблюдение репродуктивных планов населения, проведенное Росстатом в 2022 г., показало, сколько российские семьи хотели бы иметь детей, включая имеющихся, если бы у них были все необходимые для этого условия. Показатель составил 1,98. Фактический суммарный коэффициент рождаемости (СКР – среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение всего репродуктивного периода 15–49 лет при текущих возрастных уровнях рождаемости) в 2022 г. был 1,42 и примерно на том же уровне был в 2025 г. Расхождение желаемой и фактической рождаемости – почти 30%.