Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов

Документ также устанавливает категории работников, для которых сверхурочная работа свыше 120 часов в год запрещена. В их число вошли сотрудники государственных и муниципальных учреждений, чья продолжительность работы превышает четверть нормы рабочего времени, а также работники с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4. Для работников пенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 привлечение к сверхурочной работе более 120 часов в год допускается только с их письменного согласия и при соблюдении дополнительных условий.