Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN605,6-3,23%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%RGBITR782,16-0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий максимальный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, продолжительность сверхурочной работы по-прежнему не должна превышать четырех часов в день и 120 часов в год. При этом лимит может быть увеличен до 240 часов, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на работодателя.

Документ также устанавливает категории работников, для которых сверхурочная работа свыше 120 часов в год запрещена. В их число вошли сотрудники государственных и муниципальных учреждений, чья продолжительность работы превышает четверть нормы рабочего времени, а также работники с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4. Для работников пенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 привлечение к сверхурочной работе более 120 часов в год допускается только с их письменного согласия и при соблюдении дополнительных условий.

Закон также закрепляет повышенную оплату переработок: первые 120 часов сверхурочной работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, а начиная со 121 часа – не менее чем в двойном. Документ вступит в силу с 1 сентября.

1 апреля руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов сообщил «Ведомостям», что потребность в гибкой рабочей силе при расширении производства может быть удовлетворена благодаря закону об увеличении максимальной длительности сверхурочных.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её