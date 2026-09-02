Решетников: дефицит кадров в России продолжается

«Рынок труда у нас остается трудодефицитным. То есть, у нас по-прежнему спрос на рабочую силу высок. Хотя мы видим, что ситуация по отраслям, конечно, разная. То есть в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но при этом рабочую силу не высвобождают», – сказал он в интервью «Вестям».