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Главная / Экономика /

Решетников: дефицит кадров в России продолжается

Ведомости

Дефицит кадров в России остается, хотя ситуация в зависимости от отрасли разная. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Рынок труда у нас остается трудодефицитным. То есть, у нас по-прежнему спрос на рабочую силу высок. Хотя мы видим, что ситуация по отраслям, конечно, разная. То есть в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но при этом рабочую силу не высвобождают», – сказал он в интервью «Вестям».

Министр уточнил, что все предприятия за период дефицита собрали коллективы под новые производства и при снижении спроса «все коллективы держат, все боятся отпускать работников».

В мае совет директоров Банка России отметил, что возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит «медленно и неравномерно» из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. На тот момент доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со II квартала 2023 г., а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. Но нехватка персонала сохраняется у части предприятий, в то время как отдельные работодатели не спешат «высвобождать сотрудников».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила в июле, что дефицит кадров является главным ограничителем роста экономики.

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