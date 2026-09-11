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Главная / Экономика /

Аксаков допустил снижение ключевой ставки к концу года до 13,5%

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Резкого снижения ключевой ставки Банка России в ближайшее время ожидать не стоит, однако к концу года она может опуститься до 13,5%. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, регулятор может дважды снизить ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) на двух ближайших заседаниях совета директоров. Аксаков отметил, что такой прогноз связан с контролем над ситуацией и ценообразованием на топливном рынке.

Депутат подчеркнул, что пространство для снижения ставки в текущем году у ЦБ сохраняется. При этом, по его оценке, регулятор будет действовать постепенно, поэтому резкого смягчения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ждать не следует.

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% Аксаков назвал ожидаемым и объяснил это ускорением инфляционных процессов.

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Также на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди которых моторное топливо и плодоовощная продукция. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. 

В ЦБ также сообщили, что в базовом сценарии в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В 2027 г. она вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем.

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