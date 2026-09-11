Аксаков допустил снижение ключевой ставки к концу года до 13,5%

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Также на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди которых моторное топливо и плодоовощная продукция. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%.