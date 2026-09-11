ЦБ пока не получил параметры бюджета России на трехлетку

11 сентября совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Решение регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Семь аналитиков не исключали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%. Один допускал даже более решительный шаг снижения – на 50 б. п.