ЦБ пока не получил параметры бюджета России на трехлетку
Банк России пока не получил информацию о параметрах федерального бюджета РФ на ближайшие три года и ожидает ее до конца сентября. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Набиуллина также отметила, что инфляционные ожидания остаются высокими. Кроме того, по ее словам, регулятору требуется больше времени для оценки влияния временных факторов.
11 сентября совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Решение регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Семь аналитиков не исключали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%. Один допускал даже более решительный шаг снижения – на 50 б. п.
ЦБ РФ тогда заявил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику.