Набиуллина: ЦБ не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%
Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции с нынешних 4%. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, повышение таргета по инфляции будет «крайне вредно».
11 сентября ЦБ РФ сообщил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 7 сентября, составила 6,3%. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во II квартале 2026 г. Базовая инфляция увеличилась до 7% с 4,6%.
Совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики.