Ганган: ЦБ при пересмотре прогноза оценит пространство для снижения ставки
«Сейчас июльский прогноз предполагал как неизменность до конца года ключевой ставки, так и ее небольшое снижение», – сказал он.
По словам Гангана, был широкий консенсус относительно сохранения нейтрального сигнала на заседании 11 сентября. Последнее решение о сохранении ключевой ставки укладывалось в июльский прогноз, уточнил он.
11 сентября совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых – это первая пауза в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.
В «Сберинвестициях» прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 13,75% в конце 2026 г.