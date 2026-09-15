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Главная / Экономика /

Ганган: ЦБ при пересмотре прогноза оценит пространство для снижения ставки

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центробанк в октябре пересмотрит прогноз по инфляции и оценит пространство для снижения ставки. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в кулуарах форума РБК Capital Markets, передает «Интерфакс».

«Сейчас июльский прогноз предполагал как неизменность до конца года ключевой ставки, так и ее небольшое снижение», – сказал он.

По словам Гангана, был широкий консенсус относительно сохранения нейтрального сигнала на заседании 11 сентября. Последнее решение о сохранении ключевой ставки укладывалось в июльский прогноз, уточнил он.

11 сентября совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых – это первая пауза в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.

В «Сберинвестициях» прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 13,75% в конце 2026 г.

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