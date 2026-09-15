Ганган: ЦБ при пересмотре прогноза оценит пространство для снижения ставки

11 сентября совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых – это первая пауза в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.