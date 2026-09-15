«Сберинвестиции» ожидают ключевую ставку 13,75% в конце года

Банк России, по оценке брокера, оценивает устойчивую инфляцию примерно в 5–6% в пересчете на год, инфляционные ожидания все еще повышены. Также по оценке регулятора проинфляционные риски выросли и пока преобладают. Сейчас для решения по ставке будут важны параметры бюджета и корпоративное кредитование, считают в «Сберинвестициях».