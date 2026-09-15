Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UNAC0,373-1,46%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770-0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«Сберинвестиции» ожидают ключевую ставку 13,75% в конце года

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Базовый сценарий «Сберинвестиций» предполагает ключевую ставку Банка России на уровне 13,75% в конце 2026 г. Это следует из комментариев аналитиков брокера, передает «Финмаркет».

«Наш базовый сценарий по ставке изменен: в октябре ждем снова 14%, в декабре возможно снижение до 13,75%, если бюджет не преподнесет сюрпризов, а инфляционное давление начнет слабеть», – говорится в сообщении.

Банк России, по оценке брокера, оценивает устойчивую инфляцию примерно в 5–6% в пересчете на год, инфляционные ожидания все еще повышены. Также по оценке регулятора проинфляционные риски выросли и пока преобладают. Сейчас для решения по ставке будут важны параметры бюджета и корпоративное кредитование, считают в «Сберинвестициях».

11 сентября совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это первая пауза в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Экономика в III квартале росла умеренными темпами, но нынешнее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, говорилось в релизе регулятора.

Читайте также:ЦБ назвал максимальную процентную ставку по вкладам в сентябре
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте