«Сберинвестиции» ожидают ключевую ставку 13,75% в конце года
Базовый сценарий «Сберинвестиций» предполагает ключевую ставку Банка России на уровне 13,75% в конце 2026 г. Это следует из комментариев аналитиков брокера, передает «Финмаркет».
«Наш базовый сценарий по ставке изменен: в октябре ждем снова 14%, в декабре возможно снижение до 13,75%, если бюджет не преподнесет сюрпризов, а инфляционное давление начнет слабеть», – говорится в сообщении.
Банк России, по оценке брокера, оценивает устойчивую инфляцию примерно в 5–6% в пересчете на год, инфляционные ожидания все еще повышены. Также по оценке регулятора проинфляционные риски выросли и пока преобладают. Сейчас для решения по ставке будут важны параметры бюджета и корпоративное кредитование, считают в «Сберинвестициях».
11 сентября совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это первая пауза в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Экономика в III квартале росла умеренными темпами, но нынешнее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, говорилось в релизе регулятора.