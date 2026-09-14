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Главная / Финансы /

ЦБ назвал максимальную процентную ставку по вкладам в сентябре

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В первой декаде сентября максимальная процентная ставка по вкладу среди десяти банков, привлекающая наибольший объем инвестиций, составила 12,95%, сообщил Банк России.

Средняя максимальная процентная ставка на срок до 90 дней составила 12,45%. На срок от 91 до 180 дней – 12,76%, от 181 дня до года – 12,53%, на срок свыше года – 11,43%.

11 сентября совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Экономика в целом в III квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, говорится в релизе Банка России. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.

Инфляция в России, по данным Росстата, с 1 по 7 сентября составила 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен до этого: с 11 по 17 августа – на 0,02%, с 4 по 10 августа – на 0,06%, с 28 июля по 3 августа – на 0,02%. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72% (в 2025 г. с начала года к 8 сентября рост составил 4,03%).

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