Центробанк Японии повысил базовую ставку до самого высокого показателя за 31 год

По данным издания, рынки ожидали, что банк повысит ставки на сентябрьском заседании, так как в последние годы цены в Японии неуклонно росли. Этому предшествовало повышение процентных ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, поскольку страны столкнулись с ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.