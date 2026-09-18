Центробанк Японии повысил базовую ставку до самого высокого показателя за 31 год
Центральный банк Японии повысил базовую ставку с 1 до 1,25%. Показатель стал самым высоким в стране за 31 год, пишет The New York Times.
По данным издания, рынки ожидали, что банк повысит ставки на сентябрьском заседании, так как в последние годы цены в Японии неуклонно росли. Этому предшествовало повышение процентных ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, поскольку страны столкнулись с ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.
Министр финансов США Скотт Бессент публично оказывал давление на Токио, требуя ужесточить политику. По словам главного экономиста Bank of America по Японии Идзуми Девальер, у Центробанка «уже были очень веские основания для повышения процентных ставок», но недавняя риторика США создает впечатление, что регулятор, который по закону является независимым, «был вовлечен в политику».
16 июня Банк Японии повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 1%, что стало самым высоким уровнем с 1995 г. Тогда регулятор дал понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится и дальнейшие повышения возможны в зависимости от экономической ситуации и динамики инфляции.