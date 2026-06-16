Банк Японии впервые с 1995 года повысил ключевую ставку до 1%
Ставка была увеличена на 0,25 п. п. В Банке Японии также дали понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится и дальнейшие повышения возможны в зависимости от экономической ситуации и динамики инфляции. После публикации решения курс иены незначительно ослаб до 160,35 за доллар, а индекс Nikkei 225 впервые в истории ненадолго превысил отметку в 70 000 п.
Одновременно регулятор объявил, что с апреля 2027 г. прекратит сокращение объемов покупки государственных облигаций. Также ежемесячный объем выкупа будет стабилизирован на уровне около 2 трлн иен ($12,5 млрд). Это фактически означает возвращение к параметрам политики, существовавшим до запуска масштабной программы стимулирования экономики в 2013 г., пишет Bloomberg.
Заместитель главы Банка Японии Синъити Утида заявил, что регулятор намерен продолжать повышение ставок для сдерживания инфляционных рисков. В заявлении центробанка отмечается, что рост мировых цен на нефть начинает все сильнее отражаться на потребительских ценах, а инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти. В связи с этим Банк Японии предупредил о риске превышения целевого уровня инфляции в 2%. По данным рынка процентных свопов, после решения вероятность нового повышения ставки уже к октябрю оценивается примерно в 54%.
Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что очередное повышение может произойти до конца года, а июньское заседание может стать поворотным моментом в процессе нормализации денежно-кредитной политики Японии после более чем десятилетия масштабного стимулирования экономики.
11 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2023 г. повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Решение принято на фоне ускорения инфляции и рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.