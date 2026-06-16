Банк Японии впервые с 1995 года повысил ключевую ставку до 1%

Заместитель главы Банка Японии Синъити Утида заявил, что регулятор намерен продолжать повышение ставок для сдерживания инфляционных рисков. В заявлении центробанка отмечается, что рост мировых цен на нефть начинает все сильнее отражаться на потребительских ценах, а инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти. В связи с этим Банк Японии предупредил о риске превышения целевого уровня инфляции в 2%. По данным рынка процентных свопов, после решения вероятность нового повышения ставки уже к октябрю оценивается примерно в 54%.