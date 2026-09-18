FT: страны Европы начали выводить золото из США

Как отмечает газета, DNB пошел на этот шаг после призывов европейских политиков вернуть золотые резервы из США. Центробанк, в свою очередь, заявил, что это решение продиктовано подготовкой к кризису. Financial Times напомнила, что аналогичный шаг предприняла Франция, которая вывела все золото из США с июля 2025-го по январь 2026 г.