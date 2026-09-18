FT: страны Европы начали выводить золото из США
Центральный банк Нидерландов (DNB) перевел из США в Великобританию более 78 т золота из-за «геополитических волнений». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на нидерландский регулятор.
«С этим перемещением мы улучшили покупательную способность наших золотых резервов», – сообщил глава Центрального банка Нидерландов Олаф Слейпен.
Как отмечает газета, DNB пошел на этот шаг после призывов европейских политиков вернуть золотые резервы из США. Центробанк, в свою очередь, заявил, что это решение продиктовано подготовкой к кризису. Financial Times напомнила, что аналогичный шаг предприняла Франция, которая вывела все золото из США с июля 2025-го по январь 2026 г.
Президент США Дональд Трам до этого выступал с критикой европейских стран. К примеру, 21 января он открыто усомнился в готовности членов НАТО выполнять свои союзнические обязательства, если США потребуется помощь. Рассуждая об энергетике, Трамп особо подчеркнул важность атомной энергетики, параллельно осуждая зеленую повестку в Евросоюзе.
25 июня американский министр энергетики Крис Райт заявил о возможном изменении направлений экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в случае сохранения жестких экологических требований Евросоюза. Райт отметил, что без изменений в действующем правиле о метане США будут поставлять свой СПГ «куда-то еще».