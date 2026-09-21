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Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы России из Москвы

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Перенос столицы России из Москвы в другой регион не приведет к значимому повышению эффективности государственного управления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Собянин отметил, что мысли о переносе столицы России за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток всегда есть. Но по его словам, это является не эффективным способом решения задач регионального развития.

Столичный мэр уточнил, что подобные инициативы уже рассматривались в других странах, однако перенос административного центра сопровождался прежде всего дополнительными расходами. При этом, считает Собянин, заметного эффекта такие решения не давали.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что для каждого россиянина Москва является символом государственности, сплоченности и единства, стойкости и великих свершений. Наука и промышленность столицы взяли на себя большую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, в частности, в городе открыли заводы по производству компонентов для систем связи и электронных устройств, фармацевтические предприятия, перечислял президент. Среди других достижений он назвал развитие Московских центральных диаметров, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

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