Что сказал Владимир Путин на праздновании Дня города в Москве

Что сказал Владимир Путин на праздновании Дня города в МосквеПрезидент подписал указ о присвоении Сергею Собянину звания Героя труда
Владимир Путин 5 сентября приехал в концертный зал «Зарядье» в Москве, где выступил с поздравлением с Днем города и по видеоконференцсвязи открыл несколько объектов в столице. «По традиции в начале сентября мы отмечаем День Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны. С праздником!», – сказал президент.
Для каждого россиянина Москва является символом государственности, сплоченности и единства, «стойкости и великих свершений», сказал президент. Он напомнил о своем недавнем визите в Архангельский собор Кремля, где выставлены мощи Дмитрия Донского: «Прямо мощи святого, человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, спасении и становлении России. И это тоже Москва». Вспомнил президент и 1812 г., и 1941 г. В частности, о том, какую помощь в Великую отечественную войну оказывали работники предприятий Москвы, научных центров, конструкторских бюро госпиталей. Сказал Путин и о специальной военной операции, в частности, что московские больницы помогают лечению и реабилитации раненых военных.
Наука и промышленность столицы взяли на себя большую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, в частности, в городе открыли заводы по производству компонентов для систем связи и электронных устройств, фармацевтические предприятия, перечислял президент. Среди других достижений он назвал – развитие Московских центральных диаметров, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. «Эти масштабные проекты придают мощный импульс развитию целых территорий, росту отечественного машиностроения и других высокотехнологичных сфер, а главное – создают принципиально новые возможности для 40 миллионов жителей центральных и северо-западных регионов нашей страны», – сказал президент.
Особо президент подчеркнул роль тех, кто работает над всему этими проектами, в том числе и команды мэра Москвы. Он напомнил, что подписал 5 сентября указ о присвоении мэру Москвы Сергею Собянину звания Героя Труда. «От всей души, Сергей Семёнович, поздравляю вас с абсолютно заслуженной наградой», – сказал Путин.
Говорил президент и о заслугах столицы в образовательной сфере, наработками в которой Москва делится с регионами. В частности, что более четверти всех школьников России смогут воспользоваться возможностями Московской электронной школы. В сфере здравоохранения президент отметил московскую цифровую платформу, которая используется для расшифровки и описания результатов лучевых исследований – ею пользуются уже 75 регионов.
«Сохранение истории и открытость ко всему новому, забота о каждом москвиче и готовность прийти на помощь жителям других регионов делают Москву сильной и в то же время человечной, гостеприимной, душой и локомотивом развития всей России», – сказал президент. По словам президента, Москва благодаря «воле мэра Москвы, его команды» и энергии жителей столица стала «лучшим, динамичным городом планеты». Все трудности же, которые сейчас стоят перед странной, Путин назвал временными и выразил уверенность, что они будут преодолены.
По ВКС Путин и Собянин приняли участие в открытии нескольких объектов в столице. Среди них – стадион «Торпедо» после реконструкции, Рублево-Архангельская линия московского метро от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар генерала Карбышева», городской вокзал Серп и Молот на четвертом московском диаметре, третья очередь парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинском Затоне.