Что сказал Владимир Путин на праздновании Дня города в Москве

Для каждого россиянина Москва является символом государственности, сплоченности и единства, «стойкости и великих свершений», сказал президент. Он напомнил о своем недавнем визите в Архангельский собор Кремля, где выставлены мощи Дмитрия Донского: «Прямо мощи святого, человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, спасении и становлении России. И это тоже Москва». Вспомнил президент и 1812 г., и 1941 г. В частности, о том, какую помощь в Великую отечественную войну оказывали работники предприятий Москвы, научных центров, конструкторских бюро госпиталей. Сказал Путин и о специальной военной операции, в частности, что московские больницы помогают лечению и реабилитации раненых военных.