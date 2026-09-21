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Главная / Экономика /

Мишустин: федеральный бюджет должен быть сбалансированным

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральный бюджет России должен быть сбалансированным и нацеленным на поддержку граждан, заявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до Федерального собрания, каждый на своем уровне. И эти планы должны быть сбалансированными, нацеленными на поддержку людей, обеспечение безопасности и развитие страны», – сказал он.

Мишустин добавил, что правительство рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Госдумой для реализации целей поддержки граждан. Он подчеркнул, что поддержка населения является приоритетом для правительства.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета России примерно на уровне 2% ожидается при консервативном сценарии цен на нефть.

21 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России на 2027 г. будет заложен с дефицитом в размере около 2% ВВП. Он добавил, что Минфин РФ сформировал бюджет, исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель.

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