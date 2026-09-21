Мишустин: федеральный бюджет должен быть сбалансированным

«Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до Федерального собрания, каждый на своем уровне. И эти планы должны быть сбалансированными, нацеленными на поддержку людей, обеспечение безопасности и развитие страны», – сказал он.