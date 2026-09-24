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Главная / Экономика /

Минфин: страховые пенсии в России повысят дважды

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин России внес на рассмотрение в правительство проект бюджета, согласно которому страховые пенсии в 2027 г. повысят дважды. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Как уточнил Минфин, первое повышение произойдет с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год, а второе – с 1 апреля на 3,3% по темпу роста зарплаты. По подсчетам министерства, средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 рубля.

«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность», – заявил глава Минфина Антон Силуанов.

1 июля «Единая Россия» предложила упростить оформление пенсий. Партия считает, что для россиян личное обращение не должно быть обязательным при оформлении страховых пенсий по старости.

10 июня Минтруд РФ предложил назначать страховые пенсии по старости без подачи личного заявления. Предполагается, что решение о назначении пенсии будет приниматься за 30 календарных дней до достижения пенсионного возраста. Если необходимых условий для назначения пенсии не хватает, гражданина уведомят об этом также за 30 дней до достижения соответствующего возраста.

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