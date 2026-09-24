Минфин: страховые пенсии в России повысят дважды

10 июня Минтруд РФ предложил назначать страховые пенсии по старости без подачи личного заявления. Предполагается, что решение о назначении пенсии будет приниматься за 30 календарных дней до достижения пенсионного возраста. Если необходимых условий для назначения пенсии не хватает, гражданина уведомят об этом также за 30 дней до достижения соответствующего возраста.