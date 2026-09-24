Аксаков заявил о низком интересе россиян к ключевой ставке
Большинству россиян неинтересен уровень ключевой ставки Банка России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международном банковском форуме.
По его словам, граждан в большей степени волнуют вопросы, непосредственно влияющие на качество жизни. «Им интересно: дороги стройте, дома стройте, и чтобы доходы были как можно выше», – сказал Аксаков.
Он также заявил, что для подавляющего большинства населения профессиональные вопросы денежно-кредитной политики не имеют практического значения. В частности, по словам Аксакова, 99% россиян «наплевать» на структурный дефицит ликвидности.
11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение необходимостью поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к цели.
23 сентября ЦБ сообщил об ожидаемом замедлении роста внутреннего спроса. В резюме обсуждения ключевой ставки регулятор отметил, что оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.