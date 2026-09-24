Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH5 380-1%CNY Бирж.12,655-0,36%IMOEX2 299,92-0,53%RTSI858,48-0,53%RGBI112,35+0,04%RGBITR768,92+0,07%
Главная / Экономика /

Аксаков заявил о низком интересе россиян к ключевой ставке

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Большинству россиян неинтересен уровень ключевой ставки Банка России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международном банковском форуме.

По его словам, граждан в большей степени волнуют вопросы, непосредственно влияющие на качество жизни. «Им интересно: дороги стройте, дома стройте, и чтобы доходы были как можно выше», – сказал Аксаков.

Он также заявил, что для подавляющего большинства населения профессиональные вопросы денежно-кредитной политики не имеют практического значения. В частности, по словам Аксакова, 99% россиян «наплевать» на структурный дефицит ликвидности.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение необходимостью поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к цели.

23 сентября ЦБ сообщил об ожидаемом замедлении роста внутреннего спроса. В резюме обсуждения ключевой ставки регулятор отметил, что оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь