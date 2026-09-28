Стоимость бензина в Нидерландах обновила исторический рекорд
Средняя рекомендованная цена бензина Euro95 в Нидерландах 28 сентября выросла на 0,1 евроцента и достигла рекордных 2,73 евро за 1 л. Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на данные потребительской организации UnitedConsumers. Предыдущий максимум в 2,729 евро был установлен 26 сентября.
NU.nl связал очередное подорожание топлива с ростом мировых цен на нефть. Котировки снова пошли вверх после того, как 26 сентября президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу.
Дизельное топливо в Нидерландах, напротив, немного подешевело. Его средняя рекомендованная цена снизилась с 2,788 до 2,785 евро за 1 л. Исторического максимума дизель достиг 19 сентября, когда стоимость поднялась до 2,824 евро за 1 л.
27 сентября Трамп заявил о рекордном объеме нефти, перевезенном через Ормузский пролив. При этом 10 сентября через пролив прошли семь судов против среднего показателя в 15 судов за предыдущие 10 дней. До начала войны США с Ираном 28 февраля через Ормузский пролив проходило в среднем около 125 крупных коммерческих судов в сутки, которые перевозили около 20% мировых ежедневных поставок нефти и СПГ.