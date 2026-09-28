Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT31,91-1,91%CNY Бирж.12,567+0,46%IMOEX2 252,43-0,94%RTSI841,29-0,94%RGBI111,73-0,45%RGBITR765,84-0,33%
Главная / Экономика /

Стоимость бензина в Нидерландах обновила исторический рекорд

Анна Виноградова
TASS
TASS

Средняя рекомендованная цена бензина Euro95 в Нидерландах 28 сентября выросла на 0,1 евроцента и достигла рекордных 2,73 евро за 1 л. Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на данные потребительской организации UnitedConsumers. Предыдущий максимум в 2,729 евро был установлен 26 сентября.

NU.nl связал очередное подорожание топлива с ростом мировых цен на нефть. Котировки снова пошли вверх после того, как 26 сентября президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу.

Дизельное топливо в Нидерландах, напротив, немного подешевело. Его средняя рекомендованная цена снизилась с 2,788 до 2,785 евро за 1 л. Исторического максимума дизель достиг 19 сентября, когда стоимость поднялась до 2,824 евро за 1 л.

27 сентября Трамп заявил о рекордном объеме нефти, перевезенном через Ормузский пролив. При этом 10 сентября через пролив прошли семь судов против среднего показателя в 15 судов за предыдущие 10 дней. До начала войны США с Ираном 28 февраля через Ормузский пролив проходило в среднем около 125 крупных коммерческих судов в сутки, которые перевозили около 20% мировых ежедневных поставок нефти и СПГ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её