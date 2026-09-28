Стоимость бензина в Нидерландах обновила исторический рекорд

27 сентября Трамп заявил о рекордном объеме нефти, перевезенном через Ормузский пролив. При этом 10 сентября через пролив прошли семь судов против среднего показателя в 15 судов за предыдущие 10 дней. До начала войны США с Ираном 28 февраля через Ормузский пролив проходило в среднем около 125 крупных коммерческих судов в сутки, которые перевозили около 20% мировых ежедневных поставок нефти и СПГ.