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Трамп: США перевезли рекордный объем нефти через Ормузский пролив

Показатели, по его словам, превысили довоенный уровень
Ася Султанова
Amr Alfiky / REUTERS
Amr Alfiky / REUTERS

Прошлой ночью через Ормузский пролив прошел рекордный объем нефти, превысивший довоенные показатели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома, пишет Fox News.  

«Мы вывозим огромные объемы нефти. Прошлой ночью мы вывезли рекордный объем нефти через пролив – больше, чем вывозили до войны», – сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, война с Ираном завершится скоро. Он заявил, что цены на нефть «резко обвалятся», как только конфликт закончится.

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Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей сообщила о намерении Трампа возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

Кроме того, глава Белого дома отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Оно предусматривало открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие американской блокады иранских портов. Как пишет CNN, предложение Тегерана требовало от Вашингтона выполнить ряд условий в течение семи дней.

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