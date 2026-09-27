Трамп: США перевезли рекордный объем нефти через Ормузский пролив

Кроме того, глава Белого дома отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Оно предусматривало открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие американской блокады иранских портов. Как пишет CNN, предложение Тегерана требовало от Вашингтона выполнить ряд условий в течение семи дней.