Reuters: через Ормузский пролив 10 сентября прошли семь судов

До начала войны США с Ираном 28 февраля через Ормузский пролив в среднем проходили около 125 крупных коммерческих судов в день. Среди них были балкеры, контейнеровозы, танкеры и газовозы, перевозившие около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и сжиженного природного газа. Через Баб-эль-Мандебский пролив 10 сентября прошли 26 грузовых судов при среднем показателе за 10 дней в 27 судов в сутки.