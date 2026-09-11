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Reuters: через Ормузский пролив 10 сентября прошли семь судов

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Через Ормузский пролив 10 сентября прошли семь судов против 11 днем ранее. Показатель оказался значительно ниже среднего за последние 10 дней, составляющего 15 судов в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Из пролива вышли два судна класса Panamax: одно перевозило удобрения, второе следовало в балласте. В пролив также зашли пять судов, включая Panamax с сухим насыпным грузом, два судна класса Handysize со сталью и зерном, танкер среднего класса с нефтепродуктами и Supramax с навалочным грузом.

Представленные данные не учитывают суда, которые могли пересечь пролив с отключенными транспондерами автоматической идентификационной системы. Как отмечает Reuters, это могло быть сделано для того, чтобы избежать обнаружения.

До начала войны США с Ираном 28 февраля через Ормузский пролив в среднем проходили около 125 крупных коммерческих судов в день. Среди них были балкеры, контейнеровозы, танкеры и газовозы, перевозившие около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и сжиженного природного газа. Через Баб-эль-Мандебский пролив 10 сентября прошли 26 грузовых судов при среднем показателе за 10 дней в 27 судов в сутки.

6 сентября глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что нынешний объем поставок нефти через Ормузский пролив остается ниже уровня, который был до американских атак на Иран. По словам министра, США работают со странами региона над увеличением объемов поставок через пролив. При этом содействие проходу судов требует участия американских военных. Райт также заявил, что ожидает скорее снижения, чем роста цен на топливо в США.

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Меморандум о прекращении огня и открытии Ормузского пролива был подписан американской и иранской сторонами в июне. Но уже в июле Иран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду и периодические бомбардировки Ирана.

29 августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану.

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