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Главная / Политика /

Минэнерго США: поставки нефти через Ормуз остаются ниже доконфликтного уровня

Татьяна Мозолевская

Нынешний объем поставок нефти через Ормузский пролив остается ниже уровня, который был до американских атак на Иран. Об этом заявил глава министерства энергетики США Крис Райт в интервью CNN.

«Мы не находимся на уровне, который был до конфликта», – сказал Райт.

По словам министра, США работают со странами региона над увеличением объемов поставок через пролив. При этом содействие проходу судов требует участия американских военных.

Райт также заявил, что ожидает скорее снижения, чем роста цен на топливо в США.

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Политика / Международные новости

В июне США и Иран подписали меморандум о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Но уже в июле Иран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду и периодические бомбардировки Ирана.

29 августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану.

1 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением, если страна продолжит наносить удары по США. В тот же день американский лидер написал в Truth Social, что ВС США наносят удары по иранским целям около Ормузского пролива. 2 сентября Трамп сообщил об уничтожении 28 иранских кораблей.

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