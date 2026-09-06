Минэнерго США: поставки нефти через Ормуз остаются ниже доконфликтного уровня

1 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением, если страна продолжит наносить удары по США. В тот же день американский лидер написал в Truth Social, что ВС США наносят удары по иранским целям около Ормузского пролива. 2 сентября Трамп сообщил об уничтожении 28 иранских кораблей.