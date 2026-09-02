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Трамп заявил об уничтожении 28 иранских кораблей

Анна Суслова
TASS
TASS

В ночь на 2 сентября ВС США уничтожили 28 кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Дэну Патрику, автору подкаста Lt. Dan.

«Прошлой ночью мы уничтожили 28 лодок, 28 кораблей. Мы его [Ормузский пролив] контролируем», – сказал он.

31 августа Трамп анонсировал «мощный удар» по Ирану.

1 сентября Центральное командование ВС США заявило, что США ударили по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране в ответ на атаку Ирана по военным базам в Иордании.

30 августа США нанесли удары по острову Ларак в Ормузском проливе. В результате были уничтожены две иранские пусковые установки, что спровоцировало новую волну эскалации конфликта.

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