Трамп заявил об уничтожении 28 иранских кораблей
В ночь на 2 сентября ВС США уничтожили 28 кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Дэну Патрику, автору подкаста Lt. Dan.
«Прошлой ночью мы уничтожили 28 лодок, 28 кораблей. Мы его [Ормузский пролив] контролируем», – сказал он.
31 августа Трамп анонсировал «мощный удар» по Ирану.
30 августа США нанесли удары по острову Ларак в Ормузском проливе. В результате были уничтожены две иранские пусковые установки, что спровоцировало новую волну эскалации конфликта.