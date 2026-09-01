Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ53,1-0,56%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 187,33+0,39%RTSI794,27-0,05%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,28+0,23%
Главная / Политика /

Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае продолжения ответных ударов

Анна Суслова

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран ответит на атаки США, то Исламская Республика перестанет существовать, передает Fox News.

«Если потерпевшее крах государство Иран ответит на это вполне оправданное нападение, его ждет еще один удар, гораздо более сильный и масштабный, но это не будет самым крупным из всех, этот [удар] еще готовится, и когда все закончится, от исламской республики Иран почти ничего не останется», – сказал Трамп.

В тот же день Трамп написал в Truth Social, что ВС США наносят удары по иранским целям около Ормузского пролива. По словам президента, удары являются ответом на попытки Ирана установить мины в проливе и его атаку на военные базы в Иордании.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что сообщения о минировании стало предлогом для начала нанесения американских ударов.

31 августа Иран нанес удары по американским военным базам в Иордании. Это стало ответом на атаку со стороны США на остров Ларак, когда ВС США ударили по двум иранским пусковым установкам. В ходе иранской операции были атакованы базы короля Хусейна и «Аль-Азрак». Операция была направлена против технической инфраструктуры и мест дислокации истребителей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её