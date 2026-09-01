Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае продолжения ответных ударов

«Если потерпевшее крах государство Иран ответит на это вполне оправданное нападение, его ждет еще один удар, гораздо более сильный и масштабный, но это не будет самым крупным из всех, этот [удар] еще готовится, и когда все закончится, от исламской республики Иран почти ничего не останется», – сказал Трамп.