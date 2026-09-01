Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае продолжения ответных ударов
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран ответит на атаки США, то Исламская Республика перестанет существовать, передает Fox News.
«Если потерпевшее крах государство Иран ответит на это вполне оправданное нападение, его ждет еще один удар, гораздо более сильный и масштабный, но это не будет самым крупным из всех, этот [удар] еще готовится, и когда все закончится, от исламской республики Иран почти ничего не останется», – сказал Трамп.
В тот же день Трамп написал в Truth Social, что ВС США наносят удары по иранским целям около Ормузского пролива. По словам президента, удары являются ответом на попытки Ирана установить мины в проливе и его атаку на военные базы в Иордании.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что сообщения о минировании стало предлогом для начала нанесения американских ударов.
31 августа Иран нанес удары по американским военным базам в Иордании. Это стало ответом на атаку со стороны США на остров Ларак, когда ВС США ударили по двум иранским пусковым установкам. В ходе иранской операции были атакованы базы короля Хусейна и «Аль-Азрак». Операция была направлена против технической инфраструктуры и мест дислокации истребителей.