ЦБ: цена отсечения $50 за баррель станет фактором в пользу смягчения ДКП
Цена отсечения в $50 за баррель, которую заложили в проект бюджета на 2027–2029 гг., станет фактором в пользу более мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России».
«То есть мы жили в этот год $59, а со следующего года – $50. Объективно говоря, это фактор в сторону более слабого курса рубля», – сказал он (цитата по «Прайму»).
Тремасов добавил, что, с другой стороны, низкая цена отсечения – это «бюджетный консерватизм», что дает возможности смягчить политику Центробанка.
24 сентября Минфин России внес на рассмотрение в правительство пакет законопроектов, включающий законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку, а также законопроект о внесении отдельных изменений в Налоговый кодекс РФ для повышения устойчивости бюджетной системы.
Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Для минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств с 2027 г. будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне $50 за баррель.