Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP96,36-0,03%CNY Бирж.12,526-0,51%IMOEX2 246,55-0,34%RTSI838,45-0,34%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,03-0,46%
Главная / Экономика /

ЦБ: цена отсечения $50 за баррель станет фактором в пользу смягчения ДКП

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цена отсечения в $50 за баррель, которую заложили в проект бюджета на 2027–2029 гг., станет фактором в пользу более мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России».

«То есть мы жили в этот год $59, а со следующего года – $50. Объективно говоря, это фактор в сторону более слабого курса рубля», – сказал он (цитата по «Прайму»).

Тремасов добавил, что, с другой стороны, низкая цена отсечения – это «бюджетный консерватизм», что дает возможности смягчить политику Центробанка.

24 сентября Минфин России внес на рассмотрение в правительство пакет законопроектов, включающий законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку, а также законопроект о внесении отдельных изменений в Налоговый кодекс РФ для повышения устойчивости бюджетной системы.

Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Для минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств с 2027 г. будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне $50 за баррель.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте