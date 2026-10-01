Экспорт стали из Европы упал на 20%

В августе «Ведомости» писали со ссылкой на обзор аналитической компании «Эйлер», что средняя экспортная цена на российскую сталь в июле 2026 г. составила $517/т, что на 16% больше показателя на начало года. По прогнозу аналитиков «Эйлера», по итогам 2026 г. средняя экспортная цена на сталь (горячекатаный прокат) на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море составит $510/т, что на 11% больше уровня прошлого года.