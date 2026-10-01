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Главная / Экономика /

Экспорт стали из Европы упал на 20%

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Экспорт стали из Европы упал на пятую часть, а производство достигло исторического минимума. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей стали Eurofer.

Издание отмечает, что отрасль борется с растущими затратами на электроэнергию, тарифами США и косвенными последствиями огромного избытка предложения из Китая.

В первой половине 2026 г. экспорт в США снизился на 29% по сравнению с предыдущим годом из-за 50%-ных пошлин на импорт стали из Евросоюза. Поставки в Турцию, Индию и Китай сократились как минимум на 18%, так как европейские компании не могли конкурировать с более дешевым зарубежным производством.

В августе «Ведомости» писали со ссылкой на обзор аналитической компании «Эйлер», что средняя экспортная цена на российскую сталь в июле 2026 г. составила $517/т, что на 16% больше показателя на начало года. По прогнозу аналитиков «Эйлера», по итогам 2026 г. средняя экспортная цена на сталь (горячекатаный прокат) на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море составит $510/т, что на 11% больше уровня прошлого года.

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