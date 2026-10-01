Заботкин: российская экономика перешла к высоким зарплатам
Российская экономика перешла в режим высоких зарплат, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах «Альфа-саммита».
«Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром в экономику довольно высоких реальных зарплат», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2027–2029 гг. от Минэкономразвития, среднемесячные номинальные зарплаты россиян вырастут за четыре года на 35% относительно 2025 г. Базовый вариант обновленного прогноза Минэка предполагает, что в этом году номинальные зарплаты вырастут на 10,3% до 112 279 руб. Показатель отражает размер заработной платы до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок.
По данным ЦБ на 11 сентября, в первом полугодии 2026 г. реальные зарплаты выросли на 6,5% год к году. При этом динамика постепенно замедляется. В июне рост составил 3,4%, в мае – 4,5%, в апреле – 5,1%. В январе и феврале показатель увеличивался на 8,6%. Дефицит кадров постепенно сокращается, а рост заработных плат замедляется. Регулятор указывал, что динамика приближается к росту производительности труда, хотя разрыв между ними остается существенным.
В июне 2026 г., по данным Росстата, средняя заработная плата составила более 150 000 руб. в девяти регионах России. Лидерами стали Чукотка (255 118 руб.), Магаданская область (208 083 руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (194 385 руб.). Высокие зарплаты также зафиксированы в Москве (193 367 руб.), Ненецком АО (177 779 руб.), Сахалинской области (163 831 руб.), Камчатском крае (163 649 руб.), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (159 763 руб.) и Якутии (Республика Саха, 155 818 руб.).