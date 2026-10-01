Заботкин: российская экономика перешла к высоким зарплатам

По данным ЦБ на 11 сентября, в первом полугодии 2026 г. реальные зарплаты выросли на 6,5% год к году. При этом динамика постепенно замедляется. В июне рост составил 3,4%, в мае – 4,5%, в апреле – 5,1%. В январе и феврале показатель увеличивался на 8,6%. Дефицит кадров постепенно сокращается, а рост заработных плат замедляется. Регулятор указывал, что динамика приближается к росту производительности труда, хотя разрыв между ними остается существенным.