Росстат: в девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 000 рублей
В июне 2026 г. средняя заработная плата составила более 150 000 руб. в девяти регионах России. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.
Лидерами стали Чукотка (255 118 руб.), Магаданская область (208 083 руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (194 385 руб.). Высокие зарплаты также зафиксированы в Москве (193 367 руб.), Ненецкий АО (177 779 руб.), Сахалинская область (163 831 руб.), Камчатский край (163 649 руб.), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (159 763 руб.) и Якутия (Республика Саха, 155 818 руб.).
В целом по России в июне средняя зарплата составила 114 743 руб. В мае показатель равнялся 110 216 руб.
7 сентября ТАСС со ссылкой на Росстат сообщал, что средняя продолжительность рабочего дня в России в первом полугодии 2026 г. снизилась до 7,39 часа. Значение на 0,5% меньше, чем в 2025 г.
В июне президент РФ Владимир Путин заявлял, что зарплаты россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства. Глава государства обращал внимание, что в России один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.