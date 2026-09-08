Росстат: в девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 000 рублей

В июне президент РФ Владимир Путин заявлял, что зарплаты россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства. Глава государства обращал внимание, что в России один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.