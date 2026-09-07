Росстат: продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7,39 часа
Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом полугодии 2026 г. снизилась до 7,39 часа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Показатель на 0,5% меньше значения 2025 г.
В июне президент РФ Владимир Путин заявлял, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства. Глава государства обращал внимание, что в России один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.
В конце июля Путин подчеркивал, что у России есть амбициозные цели в рамках борьбы с бедностью населения и повышения уровня жизни граждан. По его словам, страна не только адаптируется к новым условиям, но и уверенно преодолевает искусственные барьеры, которые формируются извне.