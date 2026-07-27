Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,512+0,28%CHKZ15 500+7,27%VEON-RX53,8-2,18%IMOEX2 222,23+2,62%RTSI897,15+2,62%RGBI114,45+0,06%RGBITR768,06+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия ставит амбициозные цели по борьбе с бедностью

Ведомости

У России есть амбициозные цели в рамках борьбы с бедностью населения и повышения уровня жизни граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с депутатами Госдумы.

«Поставили на перспективу большие, амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что страна не только адаптируется к новым условиям, но и уверенно преодолевает искусственные барьеры, которые формируются извне. В направлении снижения уровня бедности у России есть чем гордиться, отметил российский лидер и оценил динамику такой борьбы как положительную.

В июне Путин говорил, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства. Кроме того, президент отметил, что в России один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.

В ходе того же выступления на ПМЭФ-2026 г. российский лидер заявил, что не видит никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. РФ сознательно идет на охлаждение экономики ради ее здоровья. «У нас уровень бедности 6,7%, а мы хотели только к 2030 г. выйти на 7%», – говорил он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её