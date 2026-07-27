Путин: Россия ставит амбициозные цели по борьбе с бедностью
У России есть амбициозные цели в рамках борьбы с бедностью населения и повышения уровня жизни граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с депутатами Госдумы.
«Поставили на перспективу большие, амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что страна не только адаптируется к новым условиям, но и уверенно преодолевает искусственные барьеры, которые формируются извне. В направлении снижения уровня бедности у России есть чем гордиться, отметил российский лидер и оценил динамику такой борьбы как положительную.
В июне Путин говорил, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства. Кроме того, президент отметил, что в России один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.
В ходе того же выступления на ПМЭФ-2026 г. российский лидер заявил, что не видит никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. РФ сознательно идет на охлаждение экономики ради ее здоровья. «У нас уровень бедности 6,7%, а мы хотели только к 2030 г. выйти на 7%», – говорил он.