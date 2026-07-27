Путин: Россия ставит амбициозные цели по борьбе с бедностью

В ходе того же выступления на ПМЭФ-2026 г. российский лидер заявил, что не видит никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. РФ сознательно идет на охлаждение экономики ради ее здоровья. «У нас уровень бедности 6,7%, а мы хотели только к 2030 г. выйти на 7%», – говорил он.